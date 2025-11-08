Giornata da dimenticare per le due calabresi impegnate nel girone D del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Sia il Città di Acri che la Blingink Soverato escono sconfitte dalla quarta giornata, confermando un momento non semplice in questo avvio di stagione.

Ad Acri, i padroni di casa cedono 1-4 contro il Futsal Mazara 2020. I siciliani mettono subito la gara in discesa, chiudendo il primo tempo sul doppio vantaggio. L’Acri fallisce l’occasione di riaprire la partita con un tiro libero di Rengifo, che si ripeterà nella ripresa sbagliandone un altro. Il Mazara ne approfitta e vola sullo 0-4 prima del gol della bandiera firmato dallo stesso Rengifo. Per i rossoneri un pomeriggio amaro e l’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato.

Sconfitta di misura invece per la Blingink Soverato, battuta 4-3 in Campania dalla Junior Domitia. Un match combattuto e ricco di emozioni, in cui i biancorossi hanno lottato fino alla fine grazie alla doppietta di Piovesan e al gol di Ecelestini, ma non sono riusciti a portare a casa punti. Il Soverato, con 4 punti in 4 gare, scivola al sesto posto ma resta pienamente in corsa per la zona playoff. Nel prossimo turno le due calabresi si troveranno di fronte per il primo derby stagionale in casa dei catanzaresi.

Risultati quarta giornata

Città di Acri–Futsal Mazara 1-4

Eur–Messina Futsal 2-6

Junior Domitia–Blingink Soverato 4-3

Marsala Futsal–GEAR Piazza Armerina 0-8

Promostand Regalbuto–1983 Roma 3Z 5-3

La classifica