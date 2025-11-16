La Blingink rimonta dallo 0-3 fino al 5-4 a poco più di un minuto dalla fine, ma tre gol finali consegnano il successo (il primo in stagione) agli ospiti di coach Basile
Fonte foto Facebook Blingink Soverato
Il quinto turno del girone D di Serie A2 di calcio a 5 ha visto il Città di Acri conquistare la prima vittoria stagionale, espugnando il Palascoppa di Soverato nel derby calabrese per 7-5. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Ne primo tempo (chiuso sul 2-3) l’Acri scappa inizialmente sul 3-0, ma la Blingink Soverato non si perde d’animo e riesce a rimontare fino al momentaneo 5-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Tre gol negli ultimi 80 secondi hanno però permesso agli ospiti di chiudere sul 7-5.
Per la Blingink Soverato a segno Piovesan (doppietta), Santaguida, Frustace e Gallo, mentre tra le file dell’Acri hanno realizzato Martinez (tripletta), Mannella, Rengifo, Pagliuso Francesco e un’autorete favorevole alla squadra di Basile. Con questa vittoria, il Città di Acri sale a quota 4 punti, agganciando Blingink Soverato ed Eur Roma, lasciandosi alle spalle l’ultimo posto in classifica.
Il turno ha confermato il Messina come capolista solitaria, grazie all’8-3 inflitto al Marsala, approfittando delle sconfitte di Junior Domitia (2-4 con il Regalbuto) e del Mazara (1-3 contro l’History 3Z). Al secondo posto si trova il Gear Piazza Armerina, vincitore 6-3 sull’Eur Roma.