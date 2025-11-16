Il quinto turno del girone D di Serie A2 di calcio a 5 ha visto il Città di Acri conquistare la prima vittoria stagionale, espugnando il Palascoppa di Soverato nel derby calabrese per 7-5. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Ne primo tempo (chiuso sul 2-3) l’Acri scappa inizialmente sul 3-0, ma la Blingink Soverato non si perde d’animo e riesce a rimontare fino al momentaneo 5-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Tre gol negli ultimi 80 secondi hanno però permesso agli ospiti di chiudere sul 7-5.

Per la Blingink Soverato a segno Piovesan (doppietta), Santaguida, Frustace e Gallo, mentre tra le file dell’Acri hanno realizzato Martinez (tripletta), Mannella, Rengifo, Pagliuso Francesco e un’autorete favorevole alla squadra di Basile. Con questa vittoria, il Città di Acri sale a quota 4 punti, agganciando Blingink Soverato ed Eur Roma, lasciandosi alle spalle l’ultimo posto in classifica.

Il turno ha confermato il Messina come capolista solitaria, grazie all’8-3 inflitto al Marsala, approfittando delle sconfitte di Junior Domitia (2-4 con il Regalbuto) e del Mazara (1-3 contro l’History 3Z). Al secondo posto si trova il Gear Piazza Armerina, vincitore 6-3 sull’Eur Roma.