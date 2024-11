La tifoseria pugliese accoglie l'invito degli ultrà cosentini esponendo contemporaneamente lo striscione per il calciatore scomparso il 18 novembre 1989

Il mondo del calcio e l'affetto degli ultrà non hanno dimenticato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. Nello scorso turno di campionato tante le tifoserie che hanno inteso rispondere "presente" all'iniziativa fortemente voluta dalla Curva Sud Denis Bergamini e dalla Curva Nord Massimiliano Catena. E ci è stato anche chi ha esposto la maglia di Denis durante il Superclasico argentino tra Boca Juniors e River Plate alla Bombonera a Buenos Aires.

A farlo al minuto 8, il numero di maglia del biondo centrocampista rossoblù, non solo tifoserie "amiche" ma anche quelle storicamente rivali sportive di quella rossoblù: lo hanno fatto, infatti, gli ultrà del Catanzaro e quelli della Salernitana a confermare la vicinanza alla famiglia Bergamini, mentre al Tribunale di Cosenza è in corso il processo in cui il pm Paolo Primicerio nella sua requisitoria ha chiesto la condanna a 23 anni dell’ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò.

Un'iniziativa che è stata accolta anche dalla tifoseria biancorossa, con l'esposizione in contemporanea agli ultrà cosentini dello striscione "Verità per Denis Bergamini" durante il match tra Bari e Cosenza valevole per il settimo turno di Serie B.