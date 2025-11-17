Inizia la settimana che, dopo la sosta per le Nazionali, riporterà il campionato di Serie B in campo per la 13esima giornata. Venerdì sera, il Catanzaro di Alberto Aquilani aprirà il turno al “Ceravolo” ospitando il Pescara, in quella che sarà una sfida che verdrà i giallorossi desiderosi di riscattare la sconfitta rimediata nel turno precedente in trasferta contro l’Empoli.

Negli scorsi giorni, il gruppo allenato da Aquilani ha lavorato a ranghi ridotti nella sede di San Floro, scelta in via temporanea per esigenze logistiche legate al Catanzaro Training Center di Giovino. La sosta per le Nazionali ha inevitabilmente ridotto il numero dei calciatori disponibili: Cisse, Nuamah, Rispoli, Liberali e Bashi sono stati infatti impegnati con le rispettive nazionali, con quest’ultimo convocato dall’Under 21 albanese. Nonostante le assenze, gli allenamenti hanno mantenuto intensità e ritmo, consentendo alla squadra di proseguire nel lavoro settimanale senza rallentamenti.

Sul fronte infortuni, arriva qualche timido segnale incoraggiante. Frosinini è ormai prossimo al rientro in gruppo, dopo aver superato un breve stop fisico. Per il centrocampista Di Francesco, invece, sarà necessario attendere ulteriori valutazioni nei prossimi giorni, mentre Pompetti proseguirà nel percorso di riabilitazione con rientro previsto solamente a gennaio. La settimana appena iniziata sarà quindi fondamentale per ottimizzare il recupero dei giocatori infortunati e consentire ad Aquilani di preparare al meglio la squadra in vista della sfida contro il Pescara.

Sul fronte biancazzurro, invece, il patron del Pescara Sebastiani ha deciso di esonerare l’allenatore Vivarini, già ex tecnico del Catanzaro, che ha collezionato dunque il secondo esonero consecutivo (Frosinone ndr) dopo la decisione di lasciare la panchina dei giallorossi. La situazione della squadra abruzzese aggiunge ulteriori incognite al match del “Ceravolo”, rendendo l’anticipo di venerdì sera ancora più interessante.