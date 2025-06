È arrivato l’annuncio ufficiale: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Catanzaro. Il suo arrivo in città è atteso venerdì 20 giugno, giorno in cui dovrebbe tenersi anche la presentazione ufficiale del tecnico romano.

La nota ufficiale dell’Us Catanzaro

«L’US Catanzaro 1929 comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Aquilani, cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni. Nato a Roma nel 1984, Aquilani ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo – tra le altre – le maglie di Roma, Liverpool, Fiorentina e Juventus, oltre a collezionare diverse presenze con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro, ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando con successo la Primavera della Fiorentina – con cui ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria – e successivamente il Pisa in Serie B nella stagione 2023/2024».

Calciomercato Catanzaro

Con la questione mister risolta, il direttore sportivo Ciro Polito è a lavoro per la composizione della nuova rosa delle Aquile. Pochi i rumors in entrata, tra i profili monitorati in questa fase di mercato spiccano due giovani interessanti: Federico Casolari e Manuel Ricciardi.

Casolari, centrocampista centrale classe 2003, è un prodotto del vivaio del Sassuolo. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cittadella, collezionando 23 presenze e mettendo a segno un gol. Ricciardi, invece, è un esterno basso destro nato nel 2000. Reduce da un’ottima annata con il Cosenza, ha totalizzato 32 presenze impreziosite da 4 reti e un assist.

Ma a tenere banco in queste ore a tenere banco sono le cessioni. Tra le ultime indiscrezioni di mercato torna a circolare un nome ben conosciuto dall’ambiente giallorosso: Tommaso Cassandro. Il terzino destro, protagonista dell’ultima stagione con il Catanzaro in prestito dal Como, sarebbe finito nel mirino di Fabio Caserta, suo ex allenatore e ormai vicino alla firma con il Bari. Un possibile intreccio di mercato che apre nuovi scenari, ma che vede il Catanzaro partire da una posizione di vantaggio: il club calabrese, infatti, conserva il diritto di riscatto sul calciatore, elemento che potrebbe risultare decisivo nell’evoluzione della trattativa.

Però, l’operazione più importante, in uscita, è quella riguardante Federico Bonini, che ha un valore di mercato intorno ai 4 milioni di euro. Questa cifra è stata raggiunta a seguito di una stagione durante la quale si è distinto per la sua capacità di reinterpretare il ruolo di difensore in chiave offensiva, diventando una risorsa preziosa anche in zona gol e assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. La neopromossa Cremonese sarebbe stato il primo club a muoversi con decisione per il classe 2001. Tuttavia, il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, ha già fissato l’asticella: per lasciar partire Bonini servirà una cifra importante, nell’ordine di diversi milioni di euro.