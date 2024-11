Una partenza sprint e poi un brusco calo. Per il quarto campionato di Serie B consecutivo, il Cosenza dopo un buonissimo inizio, sembra aver iniziato il suo classico periodo di crisi nelle gare tra fine settembre e ottobre.

Anche quest’anno, in virtù di un punto conquistato nelle ultime tre partite, c’è stata una netta flessione da parte degli uomini di Alvini, ultimi in classifica dopo il ko di ieri contro il Sudtirol, in attesa del ricorso sulla penalizzazione che sarà discusso venerdì prossimo. La speranza è che l’andamento però in questa occasione possa essere diverso a quello delle ultime tre annate. Continua a leggere su CosenzaChannel