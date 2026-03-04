Tutto pronto per Carrarese-Catanzaro, match di questa sera valido per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie B. Fischio d’inizio fissato alle ore 19.

Le formazioni ufficiali
 

CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Ruggeri, Illanes - Zanon, Zuelli, Melegoni, Hasa, Rouhi - Rubino, Abiuso. All. Calabro.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Verrengia; Favasuli, Rispoli, Petriccione, D’Alessandro - Liberali, Nuamah - Iemmello. All. Aquilani