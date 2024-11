Oggi, 25 novembre, si celebra come ogni anno la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Ricorrenza istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e, purtroppo, tremendamente d’attualità in queste ore in cui l’Italia è ancora scossa dall’uccisione della 22enne Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta. Quello di Giulia è l’ennesimo femminicidio nel 2023 (sono più di 100 le vittime quest’anno). Anche il mondo del pallone si è unito alle celebrazioni e con esso le due squadre calabresi di Serie B, il Catanzaro e il Cosenza, che hanno postato sui social dei video volti a sensibilizzare i propri sostenitori sull’importante tematica.

«Urliamolo oggi, ogni giorno, finché questa piaga sociale non avrà fine. Basta, basta, basta violenza sulle donne. In memoria di Giulia e di tutte le ragazze, donne, vittime innocenti di una società che deve cambiare. È tempo di agire, in anticipo e non sempre dopo, troppo tardi, a difesa di tutte le donne e contro ogni forma di violenza». Queste le parole e il forte messaggio di Andrea Meroni, difensore del Cosenza, in un video pubblicato sui profili social del club rossoblù.

Un messaggio scandito con decisione anche sui canali web del Catanzaro tramite l’emozionante video - a cui hanno preso parte anche alcuni calciatori giallorossi - realizzato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione pari opportunità della Provincia di Catanzaro e, appunto, dall’U.S. Catanzaro 1929. «Una donna su tre è vittima di violenza, solo perché donna. Ogni giorno i mass media ci raccontano di vite spezzate, lacerate, distrutte. Ognuno di noi può e deve fare qualcosa per fermare tutto questo. Promuoviamo la cultura del rispetto e delle pari opportunità, a partire dai piccoli gesti e nella nostra quotidianità. Scendiamo in campo insieme per vincere la partita della libertà, per un futuro e una società senza più violenza».

Catanzaro e Cosenza, unite contro la violenza sulle donne, si affronteranno domani alle 16:15 nell’attesissimo derby in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Le formazioni del campionato cadetto scenderanno in campo, per la quattordicesima giornata, con un pallone rosso, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione #BASTA della Lega nazionale professionisti Serie B.