I giallorossi finora sono andati in rete 15 volte mentre i lupi hanno messo a segno 14 gol. Tutte e due le formazioni spiccano per cinismo realizzativo. Ecco i dati

Precisione e cinismo sotto porta: le squadre calabresi di Serie B, Catanzaro e Cosenza, occupano rispettivamente i gradini più alti del podio in questa particolare classifica. La compagine del capoluogo di regione nelle prime nove giornate ha messo a segno 15 reti piazzandosi al secondo posto nella graduatoria delle squadre più prolifiche dietro solo al Parma, mentre la formazione bruzia è un gradino sotto avendo realizzato 14 gol.

Il Catanzaro ha tirato 88 volte (68 in porta) e ha una percentuale di precisione del 17%, questo gli consente di guidare la classifica delle squadre più ciniche. Invece il Cosenza si piazza subito sotto e conquista la medaglia d’argento avendo concluso finora 95 volte (69 nello specchio) con una precisione del 14.7%. A completare il podio il Sudtirol, squadra che i giallorossi hanno battuto in trasferta nell’ultimo turno, con il 14.5%.

Le due squadre calabresi hanno dimostrato fino a questo momento di essere all’altezza del campionato cadetto e, praticamente al giro di boa dell’andata, il Catanzaro si trova in quarta posizione in classifica anche se ha lo stesso bottino di punti del Venezia (18) che occupa la terza solo perché ha una differenza reti migliore. Mentre a seguire, quinto in graduatoria, troviamo il Cosenza che ha raccolto 14 punti. Insomma un trend positivo che tutti gli appassionati di calcio calabresi sperano continui ad aumentare fino al termine della stagione.

Marcatori Catanzaro

Jari Vandeputte, 3 gol

Tommaso Biasci, 2 gol

Alfredo Donnarumma, 2 gol (1)

Pietro Iemmello, 2 gol

Luca Verna, 2 gol

Enrico Brignola, 1 gol

Marco Pompetti, 1 gol

Dimitrios Sounas, 1 gol

Autogol 1

Marcatori Cosenza

Simone Mazzocchi, 3 gol

Francesco Forte, 2 gol

Gennaro Tutino, 2 gol (1)

Naser Voca Idriz, 2 gol

Alessandro Arioli, 1 gol

Luigi Canotto, 1 gol

Manuel Marras, 1 gol

Michael Venturi, 1 gol

Massimo Zilli, 1