Una pausa arrivata al momento giusto per il Cosenza che arriva dal brutto tonfo al Marulla contro il Sudtirol (1-2) nell'ultimo turno di campionato. Una prima parte di campionato segnata da alti (pochi) e bassi (molti) con molti calciatori che hanno trovato poco spazio nelle scelte del tecnico Massimiliano Alvini con la zavorra sul groppone dei 4 punti di penalizzazione. Sono tutti alla ricerca di una chance in rossoblù, in attesa di capire quale possa essere il loro futuro durante il mercato di gennaio.

La lunga lista del Cosenza 2

Includendo i lungodegenti, indisponibili per i loro infortuni come Sgarbi, si può anche ipotizzare un undici secondo il 3-4-1-2 di Alvini. In porta andrebbe Vettorel, chiaramente il secondo alle spalle di Micai. I tre difensori potrebbero essere Gyamfi, Sgarbi e Dalle Mura. Del primo non si hanno notizie, il secondo è reduce dalla rottura del tendine d’Achille e pare sulla via del recupero, il terzo ha giocato una partita e mezza e non vede il campo dal primo tempo di Mantova. Sulle fasce potremmo ipotizzare Cimino a destra e Martino a sinistra. Del classe 2004, che non ha ancora esordito, ne ha parlato Alvini in conferenza stampa prima del Sudtirol. Pare che finalmente stia bene dopo l’operazione alla spalla.

Martino invece sembra fuori dai radar e dopo qualche minuto in campo contro Torino in Coppa Italia e Cremonese in campionato, non è più entrato nelle rotazioni. Occhio che qui potrebbe esserci anche Ricci, 3 presenze dal suo arrivo in rossoblù, di cui una sola da titolare. In mezzo al campo Begheldo e Mauri. Il primo è arrivato dalla Virtus Verona in estate ma non è nemmeno mai convocato in prima squadra, tant’è che l’unica presenza in rossoblù l’ha fatta con la Primavera. Mauri invece ha finora giocato, maluccio, una sola volta da titolare, a Bari. Per il resto è sempre subentrato dalla panchina. Un po’ lo stesso destino di Andrea Rizzo Pinna, ipotetico trequartista di questa formazione: finora per lui 7 subentri per 146 minuti in stagione, conditi anche da un gol a Mantova. In attacco Massimo Zilli, 7 subentri compresa la Coppa per 95 minuti, e Mohamed Sankoh, 4 presenze, di cui una da titolare, per 145 minuti in campo.