Lo spettacolo della Serie B non si ferma e continua a regalare e emozioni e risultati inattesi con un campionato sempre più avvincente. Crolla il Parma nel derby con il Modena e vede avvicinarsi le dirette inseguitrici. Successi casalinghi per Cremonese e Venezia contro Brescia e Ternana. Perde in casa il Como contro l’Ascoli. Sconfitta al Tombolato per il Cittadella che viene rimontato dalla Sampdoria. Un gol per tempo nella sfida del Ceravolo tra Catanzaro e Palermo. Vittoria esterna per il Cosenza che espugna il Druso di Bolzano.

Catanzaro, buon punto con il Palermo

L’attesa sfida del Ceravolo tra Catanzaro e Palermo finisce con un pari che accontenta tutti. La paura di perdere e non muovere la classifica alla fine ha prevalso. Al gol di Biasci al 30’ del primo tempo ha risposto ad inizio ripresa Segre (49’). Dopo il pari rosanero il ritmo della gara è calato senza grandi sussulti fino al triplice fischio.

«Il pareggio ci sta tutto», così nel post gara il tecnico giallorosso Vivarini che conferma: «è una partita che ci dà slancio e fa bene per il morale». Dopo la brutta sconfitta con la Feralpisalò di settimana scorsa un pari che ridà il sorriso all’ambiente giallorosso. Ora si torna al lavoro per l’insidiosa trasferta di La Spezia.

Cosenza, vittoria a Bolzano… e rilancio in classifica

Una vittoria in trasferta che mancava in campionato dallo scorso 30 settembre a Pisa (1-2), il Cosenza espugna il Druso di Bolzano e si allontana dalla zona calda della classifica. In una sfida con il Sudtirol, orfana dei migliori realizzatori Casiraghi e Tutino, viene risolta da un fendente preciso di Frabotta al 78’ per una vittoria di platino per i rossoblù. Il Cosenza che non soffre quasi mai nel primo tempo, sbaglia un rigore al 61’ con Forte (concesso dalla Var) e rischia di andare in svantaggio, prima di trovare la rete del terzino sinistro, arrivato dal Bari, che vale l’intera posta in palio.

Soddisfatto a fine gara il tecnico calabrese Caserta: «Avevo chiesto alla squadra una partita di grande concentrazione e sono stato accontentato. Era da un po’ che non si vinceva fuori casa e questo successo è arrivato in un momento importante per la lotta alla salvezza». Un Cosenza sulla via della guarigione e con una classifica un po' più tranquilla tornerà al lavoro in vista di un altro scontro salvezza sabato al Marulla con il Pisa.

Le altre partite

Nella ventiduesima giornata succede di tutto. Si ferma la corsa della capolista Parma sconfitta nel derby emiliano con il Modena (3-0). La squadra di Pecchia cade, dopo otto risultati utili di fila. I canarini vincono grazie alle reti di Battistella, Abiuso e Ponsi. Accorciano in classifica dietro i ducali Cremonese e Venezia ora a -4. I grigiorossi hanno la meglio del Brescia con un gol di Abrego al 30’. In Laguna il Venezia ha la meglio di una coriacea Ternana solo nel finale con una rete di Busio all’84’.

Non ne approfitta il Como sconfitto in casa dall’Ascoli (0-2). Amaro ko per il Bari: al San Nicola passa la Reggiana che ora è decima, a -3 dai playoff. Grande bagarre nella zona calda della classifica. Ora sono in tre le squadre all’ultimo posto con 20 punti: la Feralpisalò che strapazza il Lecco con un 5-1 che vale l’aggancio proprio ai nerazzurri. Risorge dalla crisi di risultati anche lo Spezia che espugna l’Arena Garibaldi battendo il Pisa (2-3). Vince dopo più di un mese la Sampdoria, che rimonta il Cittadella al Tombolato (1-2). Veneti avanti con Pandolfi al 55', poi tra il 60' e il 68' Giordano e Ghilardi regalano i 3 punti ai blucerchiati e po’ di tranquillità ad Andrea Pirlo.

I numeri della ventiduesima giornata

Nel ventiduesimo turno della Serie B quattro i successi interni, un pareggio e cinque successi esterni. Venticinque le reti segnate, dodici in meno della giornata precedente (37). Nella classifica marcatori guida Casiraghi (Sudtirol) con 12 reti; Coda (Crremonese) e Pedro Mendes (Ascoli) secondi a 10 reti; al terzo posto Cutrone (Como) e Man (Parma) con 9 reti; al quarto posto ci sono Pohjanpalo (Venezia), Brunori (Palermo) e Tutino (Cosenza) con 8 reti; al quinto Biasci (Catanzaro), Raimondo (Ternana), Sibilli (Bari), Valoti (Pisa) e Benedyczak (Parma) e Gytkjaer (Venezia) a 7.