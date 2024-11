In una giornata senza anticipi i giallorossi quarti in classifica sono impegnati al Ceravolo contro i toscani per continuare a volare. I rossoblù viaggiano per il Veneto con l’obiettivo di riprendere la marcia e scacciare la crisi

Sette gare al sabato e tre domenica per il programma del sedicesimo turno di Serie B che non vedrà disputare nessun anticipo del venerdì. In testa alla classifica il Parma è atteso dalla sfida del Tardini con il Palermo mentre il Venezia giocherà in trasferta nel big-match di giornata con la Cremonese. Sarà scontro nella zona play off tra Como e Modena. Appuntamento al Ceravolo con il Pisa per il sempre più sorprendente Catanzaro, quarto in classifica, che punta dritto alla terza vittoria consecutiva. Turno lontano dal Marulla per il Cosenza che sarà impegnato al Tombolato con il Cittadella. Una sfida ostica per i rossoblù che proveranno a ritrovare punti e prestazione dopo gli ultimi due Ko consecutivi.

Catanzaro, col Pisa per continuare a volare

Ventisette punti e quarto posto in classifica. Terzo attacco (24) del campionato, dietro Parma (29) e Venezia (25) che guidano la Serie B. Questi i numeri importanti del Catanzaro di Vincenzo Vivarini, prima da matricola “terribile” ora vera protagonista di questo inizio di stagione. L’effetto derby si è visto alla Favorita con i giallorossi che hanno dimostrato ancora una volta di voler imporre il loro gioco, anche lontano dal Ceravolo, il vero marchio di fabbrica di un 2023 da incorniciare.

La sfida di domani (16.15) è utile per prolungare il momento magico e continuare a volare in classifica. Di certo il Pisa di Aquilani non arriverà in Calabria per fare la vittima sacrificale e gli ultimi risultati confermano il buon momento dei nerazzurri (3 pareggi e una vittoria negli ultimi quattro turni) per una sfida che nasconde più di un’insidia. Ventidue i precedenti in gare ufficiali tra le due squadre. Il bilancio vede in vantaggio i toscani con 9 vittorie, 6 le vittorie calabresi e 7 pareggi.

Cosenza, bivio Cittadella… per Caserta

Una gara che vale molto quella del Tombolato per il Cosenza e per Fabio Caserta. I rossoblù contro il Cittadella devono ritrovare gioco e risultato se non vogliono aprire una crisi che solo due settimane sembrava impossibile. La sconfitta nel derby con il Catanzaro, ma soprattutto la debacle con la Ternana hanno lasciato il segno, con la sfida in Veneto che diventa un bivio importante per la stagione rossoblù.

Una gara contro un’avversaria che gode di un ottimo stato di forma: i granata di Gorini non perdono in campionato dalla sfida con la Cremonese (1-2) e hanno conquistato quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro giornate. Caserta, che dovrà fare a meno dello squalificato Calò e dell’infortunato Canotto, ma avrà nuovamente a disposizione Venturi, durante la settimana ha lavorato nella preparazione della partita, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Sei i precedenti fra Cittadella e Cosenza giocati in Veneto, bilancio in perfetta parità con due vittorie a testa e due pareggi.

Le altre gare di sabato

Nelle altre cinque gare del sabato di Serie B, in zona play-off, attesissima la sfida tra Cremonese e Venezia. I grigiorossi di Giovanni Stroppa cercheranno di proseguire nella striscia positiva, fermare il Venezia (in testa con il Parma) e accorciare le distanze in classifica. Non sarà facile contro un Venezia che arriva da cinque vittorie consecutive che le hanno regalato la prima posizione in classifica. Prima gara senza il tecnico Bisoli per il Sudtirol, esonerato dalla società, che sarà guidato dalla panchina da Valente nella trasferta di Bari. Una partita che vale molto anche per la squadra di Marino alla ricerca di punti importanti, dopo gli ultimi due Ko. La Sampdoria di Andrea Pirlo attende il Lecco a Marassi, mentre nella zona bassa della classifica si affronteranno Ascoli-Spezia e Ternana-Feralpisalò.

Le gare di domenica

Saranno tre le gare che chiuderanno il programma del sedicesimo turno di Serie B. Al Tardini l’altra capolista Parma, sconfitta in Coppa Italia ai rigori dalla Fiorentina, attende il Palermo di Corini. Una sfida amarcord tra due nobili decadute del calcio italiano che cercheranno il risultato pieno: gli emiliani per continuare a guidare la classifica, i siciliani per mettere da parte il periodo negativo… e salvare la panchina di Corini, sempre più in bilico. Punti in palio importanti in chiave play-off tra il Como di Fabregas, terzo, e il Modena di Bianco, quinto (con la Cremonese) nella gara del Sinigaglia. Il Brescia di Maran se la vedrà in trasferta con la Reggiana di Nesta in una gara delicata per la zona salvezza.