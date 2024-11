Il portiere, tra i protagonisti della vittoria in casa della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa. Insieme a lui anche il giovane Ambrosino che domenica scorsa ha esordito in giallorosso

Un mix tra giocatori esperti e giovani talenti. Questa la formula vincente che sta portando risultati in casa Catanzaro. La squadra calabrese a seguito dell’importantissima vittoria maturata a Marassi contro la Sampdoria staziona in terza posizione nel campionato di Serie B con 15 punti all’attivo.

Tra i protagonisti di questo inizio di stagione altamente positivo c’è appunto l’esperto portiere Andrea Fulignati che proprio nella trasferta genoana è finito nel tabellino dei migliori in campo a seguito di una prestazione senza ombre. L’estremo difensore giallorosso in conferenza stampa ha fatto il punto sulla prestazione difensiva della squadra che durante alcune partite ha peccato forse di inesperienza.

«All’interno di un percorso che stiamo portando avanti, bisogna trovare l’equilibrio giusto. Nella partita di Genova secondo me si è visto un atteggiamento importante. Naturalmente qualcosa abbiam concesso, logicamente non puoi pensare di andare a Marassi e non subire neanche un tiro in porta. Però nell’atteggiamento globale difensivo si sono visti dei buoni passi in avanti che, comunque, dobbiamo continuare a fare».

Giovani talenti, dicevamo. Quelli che mister Vivarini sta gestendo in maniera oculata, cercando di farli integrare nel gruppo. Tra questi anche Giuseppe Ambrosino, attaccante titolare della nazionale under 20 che si è giocata la finale al mondiale, che in questo inizio di campionato ha dovuto fare i conti con un infortunio e che domenica scorsa ha finalmente esordito in giallorosso dimostrando, anche se in poco tempo, di avere buone qualità.

«Con il preparatore atletico abbiamo prospettato che dopo la sosta dovrei tornare al 100% fisicamente». Poi un riferimento al suo arrivo in squadra e alla sua integrazione con i compagni: «Fin da subito ho saputo che questo era il posto giusto per me. Gente, squadra, staff: ho avuto un buon rapporto con tutti».

La conferenza stampa di Andrea Fulignati

La conferenza stampa di Giuseppe Ambrosino