Sarebbe stato importante per il Catanzaro conquistare almeno un punto contro la Reggiana perché il Palermo ha battuto 1 a 0 il Lecco e ha nuovamente sorpassato i giallorossi che ritornano a occupare la sesta posizione in classifica nel campionato di Serie B con 48 punti.

Comunque escludendo i rosanero con cui ha già disputato i due match, il Catanzaro, in sei partite delle nove rimaste, dovrà scontrarsi contro squadre che attualmente occupano la zona playoff. Ancora lunga la strada fino al 10 maggio 2024, quando dovrà vedersela contro la Sampdoria, nell’ultimo turno della stagione regolare. La cosa positiva è che escludendo la Ternana, che al momento si trova in piena zona playout, con il Parma che sta facendo un campionato a parte e con Brescia, Pisa e Modena che sono a debita distanza in classifica, le gare più importanti si giocheranno tra le mura amiche del Ceravolo.

Como, Cremonese e Venezia – principali candidate alla promozione diretta - dovranno scendere in Calabria a battagliare nel fortino giallorosso dove le Aquile hanno fatto più che bene finora raccogliendo in 15 partite 27 dei 48 punti fatti, vincendo 8 volte, pareggiando 3 e uscendo sconfitte solo in 4 occasioni. Un ruolino di marcia che lascia ben sperare i tifosi, consapevoli che, anche se sulla carta sono squadre molto più forti, non sarà facile per loro affrontare gli uomini di Vivarini che in lungo e in largo per lo Stivale hanno dimostrato di essere una bestia difficile da domare.

La prima sfida che attende il Catanzaro è la trasferta di Brescia, gara che i giallorossi dovranno affrontare senza tifosi al seguito in quanto è stata vietata per i fatti accaduti nel post derby a Cosenza.