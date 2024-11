L'allenatore dei cosentini analizza l’inizio di stagione senza perdere l'obiettivo finale: «Dobbiamo salvarci, fare punti in questa prima è importante per la classifica e per il morale»

La prima stagionale in campionato è stata più che convincente: sabato scorso il gruppo del Casali del Manco ha sconfitto per 6-3 il Carovigno, regalando così la prima gioia nel torneo di Serie B ai tifosi. La stagione è lunga, guai a cullarsi sugli allori: lo sa bene la società che – quest’estate – si è messa subito al lavoro per essere riammessa al torneo interregionale, rimanendoci così per la quinta volta consecutiva. Proprio mister Luigi Cariello è ospite ai nostri microfoni, sottolineando l’impegno della dirigenza per garantire un’altra avventura in B: «La società ha cercato di migliorare la squadra con l’innesto del primo giocatore straniero del Casali del Manco, Saul Mendez Fernandez. Ha poi confermato tutti i giovani promettenti cresciuti nel vivai, sposandone un progetto di valorizzazione: il processo di crescita deve continuare».

L’impegno non manca di certo, da quarantacinque giorni la squadra si sta preparando con vivacità, dando il massimo in allenamento e in partita. Cariello sottolinea la fame sportiva del suo gruppo: «Nel periodo intenso della preparazione atletica abbiamo svolto allenamento congiunto con squadre di categoria e giocato poi la Coppa Divisione. I ragazzi al momento stanno rispondendo al meglio e sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite ufficiali. Il cammino è ancora lungo, c’è tanto lavoro ancora da fare e non bisogna assolutamente distrarsi in nessun modo».

Mister Cariello sa come la stagione sia abbastanza lunga e da affrontare guardando bene al livello del campionato: «I tornei nazionali – continua - sono sempre di livello, c’è la regola di un unico straniero che magari avrà tolto un po’ di spettacolo e abbassato un po’ il livello tecnico generale. Ci sono però tantissimi giocatori italiani giovani e anche chi è più esperto mostra una grande classe ed esperienza, doti utili per emergere»

I progetti previsti a medio termine sono poi da condividere con i tifosi: «Continueremo a far crescere i ragazzi e soprattutto il gruppo, utile a ottenere i risultati desiderati. L’obiettivo, con una squadra così giovane, è la salvezza, fare punti in questa prima fase è molto importante per la classifica e per il morale. Ai tifosi vogliamo regalare sempre tanto spettacolo e soprattutto vittorie – conclude il tecnico - possiamo garantire come ce la stiamo mettendo tutta. Giocatori, staff tecnico, società: si lavora tutti per lo stesso obiettivo, sarà una stagione lunga e impegnativa e vogliamo dare sempre il massimo».