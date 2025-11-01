Il match, valido per la sesta giornata, vedrà biancorossi e giallorossi affrontarsi in un confronto diretto per muovere la classifica, mentre la Viola Reggio Calabria osserverà un turno di riposo

Rende si prepara a vivere un pomeriggio di grande pallacanestro con il derby calabrese della sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone F. Domenica 2 novembre 2025, alle ore 18, il Polifunzionale di Quattromiglia ospiterà la sfida tra la Bim Bum Rende e il Basket Academy Catanzaro.

In classifica, la squadra biancorossa si trova ancora a zero punti insieme a Mola, mentre il Catanzaro conta quattro punti dopo un avvio altalenante, condizionato anche dalla recente sconfitta casalinga contro il Basket School Messina. Tra le calabresi del girone F, la Viola Reggio Calabria osserverà invece un turno di riposo.

Nonostante le difficoltà iniziali, il Rende guidato da coach Di Martino è pronto a reagire davanti al proprio pubblico: «Serve tutto il vostro tifo – scrive in una nota la società cosentina –. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale. Insieme possiamo fare la differenza: spalti pieni, cori, applausi e tanta energia per spingere i nostri ragazzi verso la vittoria».

La sfida tutta calabrese sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Bim Bum Basket Rende. L’ingresso al Polifunzionale prevede invece un biglietto unico di 5 euro, con la possibilità per i Soci Sostenitori di vivere l’intera stagione al fianco della squadra.

Gli altri match della giornata

Basket School Messina – Dinamo Brindisi: sfida d’alta quota tra due squadre in forma; favorita Messina in casa, ma Brindisi può sorprendere.

Basket Corato – Mola New Basket: Corato parte favorita dopo i 101 punti segnati a Barcellona, mentre Mola cerca il primo successo stagionale.

Virtus Matera – Virtus Molfetta: gara a porte chiuse; Matera favorita, ma Molfetta potrebbe dare filo da torcere.

Basket Monopoli 2019 – Adria Bari: derby pugliese, Monopoli favorita, Bari in crescita.

Virtus Ragusa – BK4.0 Barcellona: Ragusa punta a confermare la leadership contro Barcellona.

Svincolati Milazzo – Valentino Castellaneta: Milazzo favorita, ma match insidioso per Castellaneta.