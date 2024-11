Un tempo per uno e Cremonese e Reggina non vanno oltre il pareggio nel quart’ultimo turno di serie B. Baroni cambia assetto tattico e vara il 4-4-2 con Denis e Okwonkwo coppia d’attacco dal primo minuto. A prendere in mano le redini del gioco è però la Cremonese e solo una prodezza di Nicolas nega a Ciofani la gioia del gol dopo appena dieci minuti. La partita nel primo tempo è piacevole, ma le occasioni latitano.

Dall’altra parte si fa vedere anche Edera, il cui sinistro dopo un bel controllo a seguire termina lontano dalla porta di Carnesecchi. Alla mezz’ora assist visionario di Terranova per Baez, che da buona posizione ciabatta il pallone centrando l’esterno della rete. Prima dell’intervallo arriva la doccia fredda per gli amaranto: Crisetig allontana un pallone vagante in area, sul quale si avventa Valzania che si coordina e calcia al volo di destro senza lasciare scampo a Nicolas.

Nel secondo tempo Baroni manda in campo Folorunsho per dare più vivacità al reparto offensivo. Gli amaranto rientrano con un altro spirito e Denis con un colpo di testa su cross di Liotti mette i brividi a Carnesecchi. “El tanque” corregge la mira qualche istante dopo, trovando ancora l’attenta risposta del numero uno di casa.

Quella della Reggina è una spinta costante e al quarto d’ora è il palo a negare la rete del pareggio ad un colpo di testa in avvitamento di Del Prato che si stampa sul montante. Il gol è nell’aria e arriva al minuto 66: Denis controlla sulla trequarti e allarga per Rivas che entra in area e trafigge di destro Carnesecchi. Le due squadre provano a vincerla e le occasioni fioccano da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia. Gli amaranto, complice il ko del Chievo a Venezia, accorciano sull’ottavo posto, distante ora una sola lunghezza a tre partite dal termine.

CREMONESE-REGGINA 1-1

Marcatori: 42' Valzania (C), 66' Rivas (R)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei (63' Gustafson), Castagnetti (77' Deli); Valzania, Baez, Buonaiuto (54' Gaetano); Ciofani (77' Colombo). A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Ceravolo, Nardi, Pinato. Allenatore: Pecchia.

Reggina (4-4-2): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara (88' Bellomo); Rivas (80' Ménez), Bianchi, Crisetig (80' Crimi), Edera (46' Liotti); Denis, Orji (46' Folorunsho). A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Loiacono, Chierico, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Luca Zufferli di Udine.

Note - Ammoniti: Orji (R), Ciofani (C), Crisetig (R), Castagnetti (C), Stavropoulos (R), all. Pecchia (C), Crimi (R), Dalle Mura (R). Calci d'angolo: 9-5. Recupero: 1'pt; 3'st.