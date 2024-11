Il bomber giallorosso che ha griffato la promozione in cadetteria con 28 reti ha firmato un biennale che lo lega alla squadra della sua città fino al 2025

Ventotto reti con la maglia della sua città e la sua firma in calce sulla promozione in Serie B del Catanzaro. La storia di Pietro Iemmello con il Catanzaro proseguirà anche per le prossime due stagioni. Il forte centravanti catanzarese ha prolungato il contratto con le Aquile del Presidente Floriano Noto firmando un contratto biennale fino al 2025. A darne notizia il sito ufficiale del club giallorosso con un video e le dichiarazioni del bomber giallorosso.

«Un rinnovo del quale abbiamo cominciato a parlare con la dirigenza un paio di mesi fa. Sono molto contento della firma di questo contratto anche perché, la società tutta, ha riconosciuto il mio senso di appartenenza alla squadra e ai colori che amo profondamente», ha spiegato l'attaccante giallorosso. «Mi aspetto un campionato difficile – ha concluso parlando del prossimo torneo – ma partiamo da una buona base e sono convinto che ce la potremo giocare con tutti».