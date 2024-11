In testa alla classifica continuano a veleggiare i nerazzurri di Pippo Inzaghi che hanno affondato la Sampdoria. Emiliani e liguri vincono in trasferta a Bolzano e Castellamare di Stabia. Il Cosenza espugna Brescia al 95’. Il Catanzaro, sotto di due gol, riprende la Reggiana

Venticinque gol, cinque vittorie esterne e grande spettacolo nel tredicesimo turno di Serie B che lascia tutto com’era alla vigilia in un campionato che ora si ferma per la sosta e ripartirà venerdì 22 novembre con l’anticipo del quattordicesimo turno allo Stadio Marulla tra Cosenza e Modena.

Non si ferma la corsa in testa alla classifica, con la capolista Pisa che non sbaglia il colpo e continua a veleggiare in testa al campionato di Serie B. La squadra di Pippo Inzaghi non ferma la sua e relega un netto 3-0 alla Sampdoria di Sottil. A sbloccare la sfida dell’Arena Garibaldi ci pensa Lind nel primo tempo, Tramoni e Angori chiudono i giochi nella ripresa. Resta in scia ai toscani il Sassuolo di Fabio Grosso che vince in trasferta a Bolzano. I neroverdi emiliani battono il Sudtirol (0-1) di Zaffaroni, alla sua prima panchina con i biancorossi, grazie a un gol di Laurienté che approfittano di un errore “pacchiano” del portiere Drago, e salgono a -2 dalla capolista.

Resta in scia anche lo Spezia che espugna Castellamare di Stabia (0-3) grazie agli “stabiesi” Francesco Pio e Salvatore Esposito. Premiati dalla curva gialloblù prima della partita, Francesco Pio la sblocca e Salvatore la chiude. Ed oggi inaugureranno il campetto in cui giocavano da bambini nel Rione Cicerone. Sale al quarto posto in solitaria il Cesena che batte il Cittadella al Tombolato (0-2) grazie alle reti di Bastoni e del “solito” Shpendi. Seconda sconfitta consecutiva per la Cremonese che esce sconfitta dal derby con il Mantova (1-0) e aumenta il gap con le battistrada. A regalare la vittoria ai padroni di casa ci pensa Burrai al 59’.

Nel derby del Sud e dell’amicizia tra Salernitana e Bari in un’Arechi in festa vincono i pugliesi (0-2) grazie alle reti di Lasagna e Novacovich e sale al sesto posto in classifica con 17 punti, agganciando Palermo e Brescia. Terza sconfitta per i campani in cinque partite che restano impantanati nella zona calda della classifica. Ritorna alla vittoria, dopo sei turni, il Modena con il primo sigillo in panchina di Mandelli che supera la Carrarese (2-0) con un gol per tempo. A siglare i gol che sono valsi la vittoria per i canarini Cauz (42’) e Palumbo (80’). Finisce in parità l’anticipo del venerdì tra Frosinone e Palermo allo Stirpe. A sbloccare il match in Ciociaria, Roberto Insigne (2’) che porta in vantaggio i rosanero, con i padroni di casa che trovano il pareggio con Bracaglia (16’). Un punto che garantisce ai siciliani al settimo posto, mentre i laziali restano ancorati all’ultimo posto.

Catanzaro, rimonta completata a Reggio Emilia

Sotto di due gol il Catanzaro di Fabio Caserta riesce nell’impresa di recuperare il passivo con la Reggiana (2-2) e conquista un punto importante in Emilia. I giallorossi subiscono le reti di Portanova (25’) e Gondo (31’) ma riescono a dimezzare lo svantaggio con Pompetti (41’) e trovare il gol che vale il definitivo pareggio con Iemmello (75’).

Un pari che vale la decima posizione in classifica per i calabresi con 15 punti e dà un po’ di tranquillità all’ambiente, che potrà sfruttare al meglio la sosta del campionato per sistemare tutto ciò che non va. Soddisfatto a fine match Caserta che si lamenta dell’atteggiamento sbagliato nei primi minuti del match.

Cosenza, la gioia a Brescia arriva al 95’

Una gara dai due volti e con un finale thriller. Brescia-Cosenza non tradisce le aspettative della vigilia regalando emozioni e gol al Rigamonti. Vince il Cosenza con un gran gol di Charlys al 95’ conquistando tre punti d’oro che consentono per la prima volta ai rossoblù di uscire sia dalla zona retrocessione che da quella play out. Una gioia che ha rischiato di diventare un incubo per i calabresi che in vantaggio di due gol (Zilli e Mazzocchi su rigore) subiscono la rimonta dei lombardi (Bjarnasson e Bianchi) prima del tiro da tre punti del centrocampista brasiliano.

Un gol al fotofinish per i rossoblù (come nella finale di ritorno dei play out del 2020 con la rete di Meroni) che regala ai calabresi tre punti di platino e la possibilità durante la sosta di migliorare ancora. Soddisfatto il tecnico Massimiliano Alvini che conferma la forza mentale di un gruppo che nonostante la zavorra dei 4 punti di penalizzazione è riuscito a risalire la china in classifica grazie al quinto risultato utile consecutivo.

I risultati

Frosinone-Palermo 1-1

Sudtirol-Sassuolo 0-1

Pisa-Samdoria 3-0

Modena-Carrarese 2-0

Brescia-Cosenza 2-3

Mantova-Cremonese 1-0

Reggiana-Catanzaro 2-2

Juve Stabia-Spezia 0-3

Cittadella-Cesena 0-2

Salernitana-Bari 0-2

La classifica

Pisa 30, Sassuolo 28, Spezia 27, Cesena 21, Cremonese 18, Bari 17, Palermo 17, Brescia 17, Juve Stabia 17, Mantova 16, Catanzaro 15, Sampdoria 15, Cosenza 14, Modena 14, Reggiana 14, Carrarese 13, Salernitana 13, Sudtirol 13, Cittadella 12, Frosinone 10

Prossimo turno

Cosenza-Modena (venerdì 22 novembre, ore 20.30)

Carrarese-Pisa (sabato 23 novembre, ore 15)

Catanzaro-Mantova (sabato 23 novembre, ore 15)

Juve Stabia-Brescia (sabato 23 novembre, ore 15)

Sassuolo-Salernitana (sabato 23 novembre, ore 15)

Cesena-Reggiana (sabato 23 novembre, ore 17.15)

Bari-Cittadella (domenica 24 novembre, ore 15)