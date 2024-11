La squadra di Inzaghi continua la sua corsa in questo inizio di stagione superando in trasferta l'undici di Martuscello. Brutto stop per i ciociari, è crisi nera per i blucerchiati

Trentuno reti, spettacolo, tensioni e squadre in grossa difficoltà. La Serie B, dopo la sosta per le Nazionali torna in campo per il quinto turno di campionato e non tradisce le attese. A guidare il gruppone il Pisa di Pippo Inzaghi davanti a Brescia, Spezia e Sudtirol con Salernitana, Frosinone e Sampdoria sempre più in crisi. Nell'anticipo del venerdì derby ad alta tensione tra Cesena e Modena (2-2) passano in vantaggio i "canarini" con Pedro Mendes, con i padroni di casa che la ribaltano con Bastoni e il rigore di Shpendi, prima del pareggio di Zaro.

Nelle sfide di sabato il Palermo espugna Castellammare di Stabia (1-3) e conquista il secondo successo di fila. Continua a mantenere l'imbattibilità in campionato lo Spezia che ferma sull'1-1 la Cremonese in casa e resta nei quartieri alti della classifica. Il Brescia travolge un Frosinone sempre più in crisi. Le Rondinelle di Maran chiudono la pratica nei primi 45' prima del poker siglato da Moncini nella ripresa. Prima vittoria stagionale per Bari grazie ai centri dei nuovi acquisti Lella e Mantovani che battono il Mantova. Risultato fermato sulla parità (0-0) tra Cittadella e Catanzaro con i veneti che continuano la striscia positiva in campionato (4 turni senza sconfitta) mentre i giallorossi di Caserta dopo la vittoria al Ceravolo contro la Carrarese trovano un buon punto a Padova. Calabresi che protestano per un gol annullato all'ex PIttarello nel finale.

Domenica intensa quella del quinto turno della cadetteria. Non sono mancate le sorprese e i gol nei quattro match che hanno chiuso il programma. Dopo il lungo ritardo dettato da un guasto nel collegamento con la sala Var di Lissone, il Pisa di Pippo Inzaghi vince a Salerno, piazzandosi in testa alla classifica di Serie B con 11 punti. A regalare la vittoria ai toscani una doppietta di Bonfanti e un gol capolavoro di Tramoni, che decretano la seconda sconfitta consecutiva per la squadra guidata da Martusciello.

Ancora una sconfitta per la Sampdoria sempre più ultima in classifica. I blucerchiati, con Sottil alla sua prima in panchina, subiscono la prova convincente del Cosenza di Alvini e subiscono la terza sconfitta stagionale. A decidere la sfida del Marulla, orfana dell'ex Tutino infortunato e rimasto a Genova, l'eurogol di capitan D'Orazio e la prima rete in rossoblù di Strizzolo, arrivata dopo il momentaneo pareggio di Ioannou. Calabresi che salgono a quattro punti in classifica, liguri sempre in crisi e ultimi con 2 punti.

Vince e convince il Sudtirol che passa 3-1 al Mapei Stadium contro la Reggiana e vola al secondo posto con 9 punti, in coabitazione con Brescia e Spezia. A tre punti dalla vetta della classifica troviamo il Sassuolo: gli emiliani battono la Carrarese (0-2) con i gol di Mulattieri e Thorstvedt e restano in scia alle squadre di testa.