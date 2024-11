La squadra toscana sconfitta in casa per 5-1 dai lupi, che ora dovranno battere la Juve Stabia per non scivolare in Lega Pro. Bene anche per il Crotone che vince 1-0 col Frosinone

37esima giornata di campionato decisamente positiva per le calabresi in serie B: sia il Cosenza che il Crotone portano a casa la vittoria, battendo rispettivamente l'Empoli e il Frosinone.

La squadra toscana è stata travolta in casa dai lupi, con un risultato finale di 1-5. Una vittoria che vale molto per il Cosenza e che gli ha permesso di uscire dalla zona di retrocessione diretta. Protagonisti della serata in campo: Riviere, autore di due gol e un assist, e Casasola, autore di 3 assist. Le altre reti portano la firma di Bittante, Carretta e Baez.

I rossoblù scavalcano così la Juve Stabia, sconfitta in casa dalla Cremonese, e lasciandole il terzultimo posto. Sarà decisivo nell'ultima giornata di campionato proprio lo scontro diretto con la Juve Stabia per decidere chi potrà giocarsi la permanenza in Serie B e chi scenderà in Lega Pro.

Il Crotone, dopo i festeggiamenti per la promozione in A di qualche giorno fa, non si rilassa e batte per 1-0 il Frosinone. L'incontro, giocato in casa, è stato deciso dalla rete di Gomelt all'ottantesimo.