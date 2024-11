I corsi e i ricorsi storici non mancano di certo nel calcio con gli incroci tra squadre che possono non verificarsi per anni e o per calendario tornare dopo pochissime settimane. È il caso di Catanzaro-Cremonese, la semifinale play-off della passata stagione anticipo del venerdì che aprirà ufficialmente il sesto turno di campionato. Un turno spalmato su tre giorni con cinque gare domani (una alle 15 e una alle 18) e le ultime tre in campo domenica.

L'anticipo del Ceravolo

Ad aprire la giornata alle 20.30 di stasera la sfida del Ceravolo tra i giallorossi di Caserta e i grigiorossi di Stroppa. Una gara che i padroni di casa vogliono vincere per proseguire nella striscia positiva e bissare il successo casalingo ottenuto con la Carrarese.

Gli ospiti dopo il pari deludente in casa con lo Spezia cercheranno di ottenere il massimo dalla seconda trasferta in terra calabra dopo la sconfitta al San Vito-Marulla contro il Cosenza. Una gara, dunque, che può fare da spartiacque in questo inizio di stagione per entrambe.

Le partite del sabato

Sarà un sabato al solito "intenso" quello valevole per la sesta giornata del campionato "più amato dagli italiani". Cinque gare con scontri interessanti e incroci tra squadre che mancano da alcuni anni. Il Cosenza di Alvini dopo la bella e convincente prestazione contro al Sampdoria attende al San Vito-Marulla il Sassuolo di Dionisi. I rossoblù proveranno a confermare il "fattore Marulla" alla ricerca di un successo fondamentale per risalire ancora la classifica. La classifica vede gli ospiti a 8 punti, ma il Cosenza senza i 4 punti di penalizzazione avrebbe lo stesso bottino in classifica a conferma dell'ottimo inizio di stagione.

Tra le partite più intriganti del sesto turno troviamo la sfida della Favorita tra Palermo e Cesena. I rosanero a pochi giorni dalla scomparsa di Totò Schillaci, dopo il successo esterno di Castellamare di Stabia, cercheranno di ottenere il bottino pieno da dedicare al bomber di Italia '90. Ma la sfida più attesa è di certo quella che andrà in scena all'Arena Garibaldi tra le prime della classe. Il Pisa di Inzaghi attende il Brescia di Maran per una gara che di certo non deluderà le attese della vigilia tra le prime due della classe.

Squadre in difficoltà e classifica che langue tra Reggiana e Salernitana. Le due squadre arrivano alla sfida del Mapei Stadium da due sconfitte consecutive e sono obbligate a fare risultato. La Sampdoria di Sottil dopo il brutto tonfo di Cosenza che la relega all'ultimo posto in classifica ospiterà il Sudtirol. Vincere per ripartire... e fermare la dura contestazione di una tifoseria sempre più arrabbiata. A chiudere il programma del sabato la sfida tra Modena e Juve Stabia (ore 18)

Le gare della domenica

Gara fondamentale per il Frosinone di Vivarini, sempre più sulla graticola dopo il brutto tonfo di Brescia, sarà impegnata contro il Bari. I pugliesi dopo il primo brindisi stagionale ottenuto contro il Mantova proveranno a proseguire nella striscia positiva... ma il Frosinone non può permettersi di sbagliare. Sfida inedita in Serie B tra Mantova e Cittadella con i lombardi chiamati a battere un colpo dopo le due sconfitte consecutive. Chiuderà il programma della sesta giornata Spezia-Carrarese in una gara dal forte sapore di derby (solo 32 i chilometri che separano le due città).