Ad aprire il programma la sfida del Braglia con i giallorossi che proveranno a sfatare il tabù in terra emiliana dove non hanno mai vinto. I rossoblù al Marulla contro i siciliani per tornare alla vittoria e allontanarsi dalla zona calda della classifica

Sarà Modena-Catanzaro ad aprire il programma domani sera della trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Tre giorni di gare che si chiuderanno con il posticipo di domenica tra Venezia e Brescia. Al Braglia la squadra di Vivarini, quinta in classifica proverà a sfatare un tabù: in terra emiliana i calabresi non hanno mai vinto su diciassette incontri ufficiali conquistando solo sei pareggi. Il Parma, dopo una sconfitta e un pareggio, proverà a riprendere la marcia nella sfida del Tardini con lo Spezia. Impegni casalinghi anche per le dirette inseguitrici con il Como che affronterà il Bari, la Cremonese impegnata allo Zini con la Ternana e il Venezia al Penzo con il Brescia. Dopo il pareggio con la Feralpisalò (2-2), il Cosenza di Viali giocherà al Marulla una sfida delicatissima per la classifica con il Palermo, sesto in classifica e battuto all'andata con la rete di Canotto nel finale.

Catanzaro, a Modena per sfatare il tabù... e continuare a volare

Dimenticare la sconfitta casalinga con il Como e riprendere la marcia in classifica. È questo l'obiettivo del Catanzaro di Vivarini che aprirà al Braglia di Modena il programma della trentatreesima giornata nell'anticipo del venerdì. Una sfida complicata contro la squadra di Bianco che non vince in campionato da dieci turni (otto pareggi e due sconfitte). I giallorossi proveranno a conquistare la prima vittoria contro i canarini e blindare una posizione che a inizio stagione nessuno aveva pronosticato.

Il Catanzaro sarà accompagnato anche in questa trasferta da un altro esodo della tifoseria giallorossa che colorerà di giallorosso il settore ospite del Braglia e proverà a spingere i propri beniamini verso il successo. Diciassette i precedenti tra le due squadre con 11 vittorie per il Modena e 6 pareggi.

Cosenza, con il Palermo una sfida da dentro o fuori

Una sfida da dentro o fuori per il Cosenza di Viali atteso dal delicato impegno al Marulla sabato pomeriggio (16.15) contro il Palermo di Mugnani. Il cambio di guida tecnica in riva al Crati non ha portato ancora i frutti sperati dalla società con il Cosenza che è impellagato nelle secche della bassa classifica. Vincere per allontanare la paura e provare ad allontanarsi dai bassifondi della classifica e poter vivere un finale di campionato più tranquillo.

I siciliani, sesti in classifica, arrivano alla sfida dal pareggio con la Sampdoria (2-2) e proveranno a vendicare la sconfitta dell'andata alla Favorita, griffata dalla rete di Canotto nel finale. Rossoblù e rosanero si sono affrontate sedici volte al San Vito-Marulla con 11 vittorie per i calabresi, quattro pareggi e una sola vittoria per i siciliani.

Le altre gare

Punti pesanti e scontri delicati in programma per il trentatreesimo turno della Cadetteria. La capolista Parma proverà a riprendere la marcia al Tardini con lo Spezia, dopo la sconfitta casalinga con il Catanzaro nel giorno di Pasquetta e il pareggio senza reti a Bolzano. Giocheranno davanti ai propri tifosi anche le dirette inseguitrici dei ducali. Il Como, secondo in classifica a 5 punti di distanza, se la vedrà al Sinigaglia contro il Bari in una sfida che vale molto in chiave salvezza con i pugliesi che cercheranno di ottenere un risultato positivo dopo la striscia negative delle ultime sette giornate (4 sconfitte e tre pareggi). Scontro tra testa e coda della classifica anche tra Cremonese e Ternana.

In zona play-off si sfideranno il Venezia di Vanoli, quarto in classifica, e il Brescia, settimo, che arriva alla sfida del Penzo con una striscia positiva che dura da tre turni. Punti pesanti in palio anche al Ferraris di Genova tra la Sampdoria e il Sudtirol. Obiettivo tre punti anche per il Cittadella che attende in casa l'Ascoli e proverà a bissare il successo dello scorso turno ottenuto contro la Reggiana in trasferta. Sabato sono previste anche le gare, fondamentali per la parte bassa della classifica, Pisa-Feralpisalò e Lecco-Reggiana. A chiudere il programma della trentatreesima giornata il big-match tra Venezia e Brescia.

La classifica

Parma 66

Como 61

Cremonese 59

Venezia 58

Catanzaro 52

Palermo 50

Brescia 45

Sampdoria (-2) 44

Cittadella 42

Pisa 40

Reggiana 40

Sudtirol 37

Modena 39

Cosenza 35

Bari 35

Spezia 35

Ternana 33

Ascoli 32

Feralpisalò 31

Lecco 23

Prossimo turno

Modena–Catanzaro (venerdì 20.30)

Cittadella–Ascoli (sabato 14.00)

Como–Bari (sabato 14.00)

Cremonese-Ternana (sabato 14.00)

Pisa–Feralpisalò (sabato 14.00)

Sampdoria–Sudtirol (sabato 14.00)

Cosenza–Palermo (sabato 16.15)

Lecco–Reggiana (sabato 16.15)

Parma–Spezia (sabato 16.15)

Venezia–Brescia (domenica 16.15)