Buona la prima per il Catanzaro che al Ceravolo batte la Virtus Francavilla 3 a 1. I nuovi innesti fanno sognare i tifosi giallorossi, tornati sugli spalti dopo più di un anno, e mister Calabro. L'argentino Federico Nahuel Vasquez, neo acquisto, sigla non uno ma ben due goal dell'ex. Il belga Jari Vandepuette, anche lui giunto lo scorso luglio tra le fila giallorosse, segna il goal decisivo che chiude la partita. Da segnalare il momentaneo pareggio siglato dagli 11 metri dall'attacante dei pugliesi Pasquale Maiorino.

Primo tempo: Catanzaro-Virtus Francavilla

Pronti via. Il Catanzaro scende in campo voglioso e al 10' segna il goal del momentaneo vantaggio. Su un cross prezioso dalla sinistra di Porcino l'ex di turno Vazquez in mezza rovesciata insacca alle spalle di Nobile. I giallorossi sembrano avere il pallino del gioco e in due occasioni vanno vicini al raddoppio. La prima al 16', Vasquez tenta la conclusione di prima ma viene anticipato dalla retroguardia ospite, la seconda sugli sviluppi di un corner Gatti a due passi prova ad impensierire Nobile con un colpo di testa ma l’estremo difensore pugliese è attento e fa sua la sfera. Sul finale la Virtus prende coraggio e va vicina al pareggio con Miceli che al 41' su un cross da calcio d'angolo spizza la palla di testa che finisce di poco sopra la traversa.

Secondo tempo: Catanzaro-Virtus Francavilla

Dopo otto minuti dall'inizio della ripresa una palla vagante in area sbatte sul braccio di Carlini, l’arbitro Virgilio non ha dubbi e concede ai pugliesi un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Maiorino che spiazza Branduani, al 54' Catanzaro - Virtus Francavilla 1 a 1. Ma le aquile non ci stanno a perdere e al 63’ in contropiede Vandeputte sulla sinistra appoggia per Carlini, il quale supera un avversario e mette in mezzo per Vazquez che di testa sigla la doppietta personale, e la squadra di mister Calabro torna in vantaggio. Al 79' il Ceravolo esplode, il neo acquisto Vandeputte riceve palla sugli sviluppi di una rimessa laterale, si libera di tre avversari e con il mancino segna il goal che chiude definitivamente la partita.

Il tabellino: Catanzaro-Virtus Francavilla

Marcatori: 10’ Vazquez, 54’ rig. Maiorino (V), 63’ Vazquez, 79’ Vandeputte

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Gatti; Rolando (78’ Bearzotti), Verna, Cinelli (89’ Risolo), Vandeputte, Porcino (89’ Tenterdini); Carlini (78’ Bombagi), Vazquez (69’ Cianci). A disp. Romagnoli, Mittica, Welbeck, Ortisi. All. Calabro

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella (88’ Mastropietro), Franco, Prezioso (78’ Ventola), Tchetchoua, Enyan; Maiorino, Ekuban (88’ Magnavita). A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Ingrosso, Puntoniere, Miccoli. All. Taurino

Arbitro: Daniele Virgilio della sezione di Trapani (ass. Votta-Piedepalumbo) - IV: Leotta

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Fazio (C), Martinelli (C). Angoli: 5-3. Recupero: 2’ p.t., 5’ s.t.