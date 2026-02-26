Le squadre calabresi di Serie C si preparano a tornare in campo domenica 1° marzo alle 14:30 per la 29ª giornata del girone C, con impegni importanti in chiave classifica per Cosenza e Crotone. I rossoblù silani ospiteranno il Sorrento allo stadio “San Vito-Marulla”, mentre i pitagorici saranno impegnati in trasferta sul campo del Monopoli in uno scontro diretto dal sapore playoff.

Il Cosenza di mister Buscè riparte dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo dell’Atalanta Under 23, un risultato che ha confermato solidità difensiva ma che lascia aperta la necessità di ritrovare incisività in fase offensiva. Il ritorno tra le mura amiche del San Vito Marulla rappresenta un’occasione preziosa per tornare alla vittoria e consolidare la quarta posizione in classifica. Di fronte ci sarà un Sorrento reduce dal successo interno per 2-0 contro il Siracusa e attualmente a metà classifica con 33 punti, a ridosso della zona playoff. I campani, però, mostrano difficoltà lontano dal proprio stadio: nel 2026 hanno perso tutte le quattro trasferte disputate senza riuscire a segnare. I precedenti con il Sorrento raccontano di una sfida equilibrata, come dimostra il 2-2 dell’andata. La gara sarà diretta da Deborah Bianchi della sezione di Prato.

Il Crotone, invece, arriva alla trasferta di Monopoli con entusiasmo rinnovato dopo la vittoria nello scorso turno per 3-1 in rimonta contro il Foggia allo “Scida”. Un successo che ha rilanciato le ambizioni degli squali di Emilio Longo, chiamati ora a confermare i progressi contro una diretta concorrente. I gabbiani pugliesi sono infatti reduci da un importante successo esterno a Salerno e puntano a dare continuità al proprio momento positivo. Negli ultimi anni, tuttavia, i precedenti sorridono al Crotone, che ha spesso avuto la meglio nei confronti diretti di campionato. La gara sarà diretta da Leonardo Leorsini della sezione di Terni, alla prima designazione con i pitagorici.