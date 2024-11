Cambio d’orario per quanto riguarda il fischio d’inizio di Foggia-Crotone, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. La sfida, in programma sabato 15 ottobre allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, è stata anticipata alle 14.30. Non si scenderà dunque in campo alle 17.30 come inizialmente stabilito.

La Lega Pro ha accolto la richiesta formulata dal club pugliese di anticipare il calcio d'inizio. Lo stesso Direttivo della Lega Pro ha affrontato nei giorni scorsi la grave situazione legata alla crisi energetica, ricordando in una nota che i «centri sportivi rimangono operativi nelle ore in cui non c'è luce solare per gli allenamenti e della preparazione - si sottolinea -, ma i costi sono esorbitanti fino a mettere in discussione il proseguimento delle attività. Oggi il lavoro è volto a cambiare le fonti energetiche, puntando alle rinnovabili». Il Direttivo ha predisposto dunque «l'attuazione del progetto di cambio degli orari sulla base di un'interrelazione fra risparmi e incremento degli spettatori allo stadio».

È stato quindi deciso di «avviare una fase sperimentale – si legge nella nota - per verificare come governare la riduzione dei costi e l'affluenza. In queste giornate di campionato alcuni club hanno chiesto di giocare alle ore 12,30 della domenica». La Lega Pro ha stabilito che i club che giocano in casa «avranno la facoltà di anticipare la partita alle 12,30. Già da tempo alle 20,30 non si gioca, a meno che il club abbia contezza di una presenza straordinaria di pubblico».

Oltre che per Foggia-Crotone, la variazione di orario è stata disposta anche per altre due partite dell’ottava giornata: si tratta di Monterosi-Giugliano (ore 12.30) e di Pescara-Fidelis Andria (14.30).