Un anno di prova per tutti, come ha ribadito il ds giallorosso, che ha già però le idee chiare sul futuro e obiettivi

Pugliese doc, una vita dedicata al calcio e al Bari. Poi il salto come ds all'Andrai sfiorando addirittura i play offnell'ultima stagione. Ma la vera sfida per Piero Doronzoinizia a Catanzaro, con una società nata praticamente da zero. Un anno di prova per tutti, ribadisce il nuovo ds giallorosso che ha già le idee chiare sugli obiettivi.