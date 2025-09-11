Domani sera i pitagorici saranno impegnati in un test importante sul campo dei lucani. La partita servirà a capire se la squadra crotonese è pronta a diventare protagonista del campionato

Venerdì sera il Crotone sarà impegnato in un test importante sul campo del Potenza. La partita – valida per la quarta giornata del girone C di Serie C – servirà a capire se la squadra di mister Longo è pronta a diventare protagonista assoluta del campionato.

Prima della rifinitura odierna, Longo ha presentato la gara nella sala stampa dello Scida, evidenziando il percorso della squadra fino a questo momento, nonostante i risultati altalenanti. L’allenatore ha sottolineato i progressi sotto il profilo tecnico e dell’intensità:

«Secondo me del Potenza se ne parla troppo poco – ha spiegato Longo –. Hanno una proposta di gioco molto interessante e hanno confermato gran parte del gruppo dell’anno scorso. È una squadra che sa quello che vuole, soprattutto nella fase di possesso palla».

Il tecnico ha rivolto un messaggio chiaro ai suoi giocatori: affrontare la sfida con equilibrio, carattere e consapevolezza degli errori passati. Il Potenza è descritto come una squadra fisica e agonisticamente intensa, capace di rendere complicati i primi minuti di gara. «Dobbiamo cominciare bene, non ritrovarci sotto nella gestione del possesso e del ritmo», ha aggiunto Longo.

L’allenatore ha anche parlato della capacità di reagire agli imprevisti: infortuni, cambi di modulo avversario o momenti di difficoltà. Il Crotone dovrà interpretare la partita in modo adattabile, sapendo quando spingere, quando frenar e come gestire la fatica.

Il modulo di gioco non è stato confermato, ma Longo ha lasciato intendere che la squadra potrà modificare il suo assetto tattico in base alle esigenze del match: nei momenti in cui sarà necessario proteggersi, sarà fondamentale difendere con ordine; quando il Potenza aprirà spazi, invece, ci sarà l’intenzione di fare la partita in avanti. «Solo se siamo squadra, solo se crediamo l’uno nell’altro, potremo uscire da Potenza con un risultato positivo», ha concluso il tecnico.