A poche giornate dalla fine del campionato, più che dai risultati sul campo, tanto sarà deciso dal Tribunale. Ecco come cambia la classifica

Come spesso accade, a fine stagione oltre ai risultati sul campo pesano soprattutto le decisioni del Tribunale. E con quelle dell'ultima ora, tanto cambia nel girone C di Serie C, quello delle calabresi, appunto.

Sorride il Catanzaro

La buona notizia arriva proprio per il Catanzaro. La Corte d'Appello Federale ha infatti annullato il punto di penalizzazione, accogliendo il ricorso della società. Una buona notizia, così come conferma anche il presidente, Floriano Noto. I giallorossi si portano infatti a quota 36 punti in classifica, un passo in avanti verso la salvezza diretta.

Male Akragas e Siracusa



Le brutte notizie, riguardano invece per due siciliane. Inflitti al Siracusa 4 punti di penalizzazione causa violazioni CO.VI.SO.C., passando dal quarto al sesto posto con 43 punti. Occasione d'oro quindi soprattutto per il Rende, appaiato agli aretusei, e per il Cosenza, sotto solo di due lunghezze. Campionato compromesso, invece, per l'Akragas. Ai biancoazzuri si aggiungono altri 2 punti (ai 3 già presenti), sprofondando ancora di più in ultima posizione e con soli 10 punti. Ulteriori novità si attendono in merito al Matera, al momento società con la situazione più delicata. Quasi certamente previsti punti di penalizzazioni ma bisognerà attendere il 6 aprile. A sei giornate dalla fine, dunque, non è ancora detta l'ultima parola.

Classifica Serie C-Girone C

LECCE 64

TRAPANI 60

CATANIA 60

MATERA (-1) 47

JUVE STABIA 46

SIRACUSA (-4) 43

RENDE 43

MONOPOLI 42

COSENZA 41

CASERTANA 39

SICULA LEONZIO 38

BISCEGLIE 37

VIRTUS FRANCAVILLA 36

CATANZARO 36

REGGINA 33

FIDELIS ANDRIA (-3) 31

PAGANESE 28

FONDI 26

AKRAGAS (-5) 10