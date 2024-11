A Cosenza invece continuano le mosse di mercato. A tenere banco, nelle ultime ore, un rinnovo

Chi bene inizia, è a metà dell’opera. E il Catanzaro non sbaglia l’esordio contro il Chiaravalle chiudendo la partita con un sonoro 10-0. Un’amichevole, certo ma un buon motivo per Erra per fare un rodaggio della squadra sperimentando anche un nuovo modulo di gioco. Il tecnico giallorosso, infatti accantona il caro vecchio 4-3-3 per dare spazio ad un elastico 4-2-3-1.

E l’esperimento è servito a testare i nuovi arrivi per poi continuare il lavoro nelle prossime settimane e prepararsi al meglio in vista della nuova stagione che sta per arrivare. A rispondere meglio alla chiamata di mister Erra, sono stati proprio i nuovi innesti. Assenti giustificati Prestia e Tavares. Per l’attaccante ex Messina si tratta di un riposo precauzionale a causa di un lieve affaticamento. Ma il Catanzaro non si arresta sul mercato. Preiti continua l’assalto per rinforzare il reparto avanzato. Nel mirino del ds giallorosso Luigi Falcone e Cristan Lombardi.



A Cosenza non si arresta la preparazione, né il mercato. Cerri, in pochi mesi è riuscito a mettere a segno colpi importanti, pedine fondamentali per la prossima stagione. E sul fronte rinnovi, il nome caldo è quello del portierino Pietro Perina, interessato a rimanere in città. Nei prossimi giorni un incontro con la società per definire il contratto. Prossimo appuntamento importante per i lupi rossoblù, è il 31 luglio contro la Frattese, gara valida per il turno di Coppa Italia.