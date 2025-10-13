Si ferma dopo tre vittorie consecutive e sei risultati utili di fila la corsa del Cosenza che, nel nono turno del campionato di Serie C (girone C), cade in casa contro l'Atalanta Under 23 per 1-2 in una sfida che sembrava indirizzata verso il pareggio, con Achour, entrato da soli dieci secondi, che aveva risposto all'iniziale vantaggio ospite con Misitano. Il gol di Simonetto in pieno recupero vale però la vittoria bergamasca e la beffa amaranto. Rossoblù che rimangono a quota 15 punti, al sesto posto ma a tre lunghezze dalla terza piazza. Di questo e di altro se ne è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotta da Maurizio Insardà.

La voce di Achour

Ospite della puntata è stato proprio l'autore del gol rossoblù, ovvero Sofiane Achour, in gol appunto dopo pochi secondi il suo ingresso in campo: «Un risultato storto, figlio di una giornata no ma non tutto è da buttare perché non dobbiamo mai mollare e anche stavolta abbiamo dato tutto come sempre. Dopo aver conseguito al pareggio, è subentrato maggiore entusiasmo e ci siamo spinti in avanti per cercare di vincerla, peccato per aver subito gol alla fine».

Un Cosenza sempre propositivo dunque e che non si è tirato indietro: «Una volta che eravamo riusciti a pareggiarla - continua l'attaccante classe 2005 - è normale che abbiamo provato a vincerla, anche perché giocavamo in casa e questo è sintomo di mentalità vincente. Nell'arco di una stagione poi ci stanno sia le vittorie, sia le sconfitte e sia i pareggi». Il ventenne racconta poi questo suo inizio di percorso tra i professionisti: «Appena sono arrivato mi sono trovato subito bene, anche per merito del gruppo e dei compagni e questo ha facilitato l'inserimento. Sappiamo tutti che Cosenza è una piazza innamorata di calcio, molto calda, e questo ci aiuta tanto. Io faccio quello che mi chiede mister Buscè, e in campo concedo sempre il massimo». Per i Lupi adesso c'è all'orizzonte la trasferta in casa del Sorrento.

Auteri: «Il Benevento è la squadra più forte che ho allenato»

Rimanendo in tema Serie C, tra i principali protagonisti di queste prime nove giornate rientra sicuramente il Benevento. La compagine giallorossa, infatti, è attualmente seconda in classifica, a meno tre dal primo posto occupato dalla Salernitana per un duello tutto campano. Le Streghe si rialzano subito dalla sconfitta di Latina, battendo con un secco 4-0 il Team Altamura.

A parlare del cammino giallorosso è il tecnico Gaetano Auteri: «Diciamo che è il solito campionato di Serie C, forse di diverso c'è che dopo nove partite si nota che ci sono tante squadre attrezzate e dunque c'è grande competizione, ma questo lo sapevamo già. Il girone è di medio-alto livello ma la classifica, col tempo, si delineerà. Adesso è difficile fare previsioni ma noi ci siamo, anche perché il Benevento è una delle squadre più forti che ho allenato». Insomma, le idee stagionali sono chiare: «Noi giochiamo questo campionato per cercare di vincerlo, inoltre il percorso è lineare a parte qualche scivolone come quello di Latina».Poi infine un messaggio per il Catanzaro, sua ex squadra.