L’attuale allenatore del Benevento invita i tifosi a sostenere le Aquile in questo particolare momento: «Il progetto è nuovo, ci sono tanti giovani e cresceranno tanto»

Dopo sette giornate del campionato di Serie B, il Catanzaro non ha ancora trovato la vittoria: sei pareggi consecutivi e la sconfitta rimediata nell’ultima gara contro il Monza raccontano un avvio difficile per la formazione di Alberto Aquilani. La sfida di domenica contro il Padova potrebbe già rivelarsi decisiva per il futuro del tecnico.

In questo contesto è arrivato l’intervento di Gaetano Auteri, ex allenatore giallorosso ora alla guida di uno spumeggiante Benevento in Serie C, ospite della trasmissione “11 in campo” su LaC Tv. Il tecnico ha analizzato il momento della squadra e lanciato un messaggio diretto ai tifosi.

«Innanzitutto il messaggio che voglio mandare a tutti i tifosi è di sostenere la squadra, perché il sostegno si deve dimostrare soprattutto in momenti particolari come questi», ha dichiarato Auteri, sottolineando l’importanza di restare uniti anche nei passaggi più delicati della stagione.

L’ex tecnico ha poi evidenziato la necessità di guardare oltre i numeri della classifica: «La società giallorossa ha resettato il progetto dello scorso anno e ci sono tanti giovani, dunque più che i risultati attuali bisogna valutare le prestazioni e, sotto questo aspetto, il Catanzaro è una squadra organizzata».

Un messaggio di equilibrio e fiducia, quello di Auteri, che ha concluso con una previsione positiva: «L'importante è che ci sia sostegno, ma sono convinto che il Catanzaro crescerà tanto».