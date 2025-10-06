Il capitano giallorosso a 11 in Campo parla del periodo della squadra: «C'è un'identità ben precisa e questo è già molto importante. La sosta ci aiuterà»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Dopo sei pareggi consecutivi nelle prime sei partite del campionato di Serie B, arriva la prima sconfitta per il Catanzaro che cade a Monza per 2-1. Inizio promettente con l'iniziale vantaggio del giovane Cissè, su meraviglioso assist di un eterno Iemmello, ma dopo una buona prima mezz'ora i giallorossi crollano. Certamente il periodo non è dei migliori ma non bisogna fasciarsi la testa, anche se un po' di amaro in bocca rimane. Di questo se ne è parlato nello specifico a 11 in Campo, format di LaC TV e condotta da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì sul canale 11 del digitale terrestre.
Iemmello, tra identità e prestazione
Ospite della puntata c'è stato Pietro Iemmello, capitano dei giallorossi, che parte proprio dal periodo della squadra ma senza fare allarmismi: «Se analizziamo tutta la situazione, a oggi posso dire che non è un caso che il Catanzaro sia partito a rilento come lo scorso anno, ma è pur vero che quando cambi tanti giocatori e lo staff tecnico poi è ovvio che ci vuole tempo per trovare l'amalgama e l'affiatamento. Al tempo stesso però devo dire che non sono preoccupato, ma è palese che i risultati non sono stati buoni perché un bottino di sei pareggi e una sconfitta non è proprio quello che ci aspettavamo».
Insomma, il bottino è complessivamente più magro rispetto alle aspettative iniziali, ma i segnali positivi ci sono e capitan Iemmello ne è consapevole: «A parte qualche primo tempo, le prestazioni ci sono state e l'identità è ben chiara e precisa. Lo scorso anno forse ci abbiamo messo un po' di più a essere riconoscibili, ma sono sicuro che questa sosta ci aiuterà a mettere più coscienza nella squadra per iniziare a vincere le partite».
Le differenze tecniche
Serve tempo, a prescindere dal confronto con il Catanzaro dello scorso anno. A tal riguardo, ecco secondo l'attaccante le differenze tra mister Caserta e mister Aquilani: «Lo scorso anno Caserta richiedeva un calcio più verticale, quest'anno l'impronta è più o meno la stessa nel senso che mister Aquilani predilige il dominio del gioco attraverso il palleggio, per metterci poi nella metà campo avversaria. Sicuramente dopo sette giornate ci mancano i risultati perché, ripeto, le prestazioni ci sono state, a parte qualche primo tempo opaco. In ogni caso, avere già un'identità chiara dopo aver cambiato tanto non può che far sperare e, a oggi, il processo di crescita è più abbreviato rispetto allo scorso anno».
Le favorite
Infine, il capitano dei giallorossi fornisce una sua panoramica sul quadro del campionato cadetto e sulle ipotetiche favorite: «Al momento il Venezia è quella più avanti sotto il profilo del gioco e dell'individualità, come lo è anche il Palermo. Il Modena invece è partito molto bene, ma i reali valori devono ancora farsi vedere e a breve si vedranno».