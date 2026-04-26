Non basta il doppio vantaggio iniziale firmato Bruno e Russo: nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto e chiudono in goleada

Si chiude con una sconfitta l’ultima giornata della regular season per il FC Crotone, già certo del sesto posto prima del fischio d’inizio. Allo stadio Stadio Ezio Scida passa il Latina Calcio 1932 che si impone 5-2 al termine di una gara dai due volti, con i rossoblù in controllo nel primo tempo e in difficoltà nella ripresa.

La squadra di Emilio Longo parte bene e sblocca il match al 9’ con Bruno, al primo gol tra i professionisti proprio nel giorno del suo 21esimo compleanno. Il Crotone spinge e sfiora il raddoppio con Russo, trovando però la risposta di Mastrantonio. Il 2-0 arriva comunque al 39’, quando Russo finalizza un’azione sulla destra e firma la sua prima rete in Serie C.

Nel finale di primo tempo, però, il Latina riapre la gara: al 44’ Di Giovannantonio accorcia di testa su calcio d’angolo, rimettendo in equilibrio il confronto.

Nella ripresa cambia l’inerzia. Gli ospiti crescono e mettono sotto pressione il Crotone, trovando il pareggio al 67’ con Fasan. Nel finale il Latina dilaga: Parigi realizza due calci di rigore, concessi anche dopo verifica VAR, portando il punteggio sul 4-2. Nel recupero arriva anche la quinta rete con Calabrese, che chiude definitivamente i conti.

Per il Crotone una battuta d’arresto che non incide sulla classifica finale, ma che offre indicazioni in vista dei playoff. Dopo un primo tempo convincente, i rossoblù pagano il calo nella ripresa e la gestione degli episodi, aspetti da correggere in vista della fase decisiva della stagione.