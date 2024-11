Dopo il forfait dell'attaccante Kargbo, anche i due difensori hanno alzato bandiera bianca per il match di oggi pomeriggio contro la squadra pugliese. Ecco i 21 convocati di Lerda

Dopo una settimana in cui il Crotone ha dovuto smaltire la delusione per la sconfitta nel derby contro il Catanzaro, le ore che precedono del match che vedrà i pitagorici ospitare la Fidelis Andria non si sono aperte nel migliore dei modi.

Dopo il forfait di dell'attaccante Augustus Kargbo, vittima di un risentimento muscolare, la formazione pitagorica, contro i pugliesi, dovrà fare a meno anche di due difensori: all'appello non ci saranno infatti Giuseppe Cuomo e Luca Calapai.

A comunicarlo è stata la stessa società del presidente Gianni Vrenna attraverso una breve nota, nella quale spiega anche i motivi della non disponibilità dei due giocatori: «Cuomo, risentimento muscolare, e Calapai, alle prese con un'otite, non saranno disponibili. Le loro condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni».

I convocati

Sono 21 i calciatori convocati da mister Lerda per la gara contro la Fidelis Andria, in programma oggi allo Scida alle ore 17.30. Ecco L’elenco:

1 Dini (Gk)

2 Giron

5 Golemic

6 Bove

7 Giannotti

9 Gomez

10 Petriccione

11 Bernardotto

12 Gattuso (Gk)

13 Vitale

14 Mogos

15 Papini

19 Tribuzzi

20 Rojas

22 Branduani (Gk)

23 Crialese

32 Chiricò

37 Panico

77 Pannitteri

86 Awua

93 Tumminello

Diffidato: Tribuzzi;

Indisponibili: Calapai, Carraro, Cuomo, Kargbo.