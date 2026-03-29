La squadra di Longo risponde subito al gol iniziale degli ospiti e conquista il successo grazie ai gol di Musso, Energe e Zunno

Il Crotone conquista tre punti importanti allo stadio “Ezio Scida”, superando l’Audace Cerignola nella 34esima giornata del campionato di Serie C e portandosi a quota 55 punti, consolidando la sesta posizione in classifica. La squadra allenata da Emilio Longo offre una prestazione ordinata e concreta, riuscendo a gestire una partita combattuta e a sfruttare le occasioni decisive nella ripresa.

Il match prende il via con un ritmo elevato. Nei primi minuti il Crotone prova a fare la partita, ma l’Audace Cerignola non si limita a difendersi, rendendosi pericoloso in più occasioni. Al 12’ Cocetta svetta su un corner, ma il suo colpo di testa centra la traversa, con il pallone che resta sulla linea prima di essere allontanato dalla difesa ospite. Poco dopo, Paolucci va vicino al gol con una punizione che impegna Merelli, mantenendo il risultato sull’equilibrio. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi e con poche opportunità nitide.

La ripresa si apre con il vantaggio degli ospiti: al 2’ Paolucci, ex Crotone, trova lo spiraglio giusto e batte Merelli, portando in vantaggio l’Audace Cerignola. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: dopo soli due minuti Musso firma il pareggio di testa su traversone dalla fascia. Il Crotone prende fiducia e con i cambi operati da Longo trova la giocata decisiva: al 14’ Energe, entrato al posto di Piovanello, insacca con un tiro preciso e porta in vantaggio i calabresi.

Il Cerignola prova a reagire inserendo D’Orazio e Spaltro, ma il Crotone gestisce il vantaggio senza correre rischi. Al 25’ della ripresa Zunno chiude la partita con un’azione corale che vale il definitivo 3-1. Con questo successo, i rossoblù consolidano la sesta posizione in classifica, staccano il Cerignola e mettono pressione alla Casertana, quinta, impegnata domani nel derby campano contro il Sorrento.