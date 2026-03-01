Al Veneziani per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C c'è Monopoli-Crotone. Mister Emilio Longo parte dal solo un punto che separa le due squadre, 43 per i pugliesi, 44 per i suoi, che vede dunque entrambe in piena corsa playoff. La squadra del collega Colombo, che fa dell'equilibrio il suo mantra, ha sciolto il dubbio dell’assetto tattico preferendo Longo, solo in attacco, supportato solo da Scipioni.

Primo tempo

Sono i pugliesi che muovono il primo pallone del match, ma già dal terzo minuto è Sandri col Crotone a farsi vedere davanti dove lamenta uno strattonamento in area di rigore, l’arbitro lascia proseguire. Al 7' è Novella che lascia partire un bolide col destro da posizione impossibile, ma Albertazzi riesce a respingere. Anche al 10' ed al 18’ di nuovo Crotone con prima Groppelli che da lontano prova il jolly, sempre Albertazzi si salva in extremis con l’impressione che la palla sembrava aver oltrepassato la linea; e poi Zunno che riceve in area, supera un avversario e scarica il destro sul quale Albertazzi ci mette il piede. Il Monopoli non si scuote e gli ospiti insistono fino al vantaggio che arriva al 39esimo con il cross dalla sinistra di Sandri sugli sviluppi di un corner, su cui arriva il mancino di Piovanello che supera finalmente Albertazzi. Solo al 44' il tabellino può segnare il tentativo di Oyewalw che si incunea in area di rigore e scarica di mancino, trovando l’ottima la risposta di Merelli.

Secondo Tempo

Fall prende il posto di Longo all'intervallo ed il Monopoli ci prova al 50’ con Ronco che, di testa su corner dalla destra, trova Di Pasquale è ben posizionato a salvare il punteggio. Il pari arriva proprio da una iniziativa di Fall che raccoglie l'invito dalla destra di Valenti e supera l'incolpevole Merelli. I pitagorici protestano perché l'azione a loro avviso era iniziata con un fallo subito da Gomez, ma l'arbitro conferma la rete. Maggio e Meli entrano dopo l’ora abbondante per Piovanello e Sandri, ma gli ospiti faticano a comandare come nella prima frazione, anche se Gomez, al 70’, intercetta palla, con Vinicius che lancia Maggio che entra in area e calcia a botta sicura trovando però Ronco con un super intervento che salva i suoi, replicato, un minuto più tardi, sul successivo corner, dal suo portiere Albertazzi che sul colpo di testa ravvicinato di Vinicius, difende il pari. Al 78’ Longo chiama anche Energe e Musso per Zunno e Gomez; ora gli ospiti spingono con continuità provando a vincerla. All’83’ chiamata all’FVS per una trattenuta in area pugliese ma Leorsini dice che si può proseguire. Così Colombo cambia Bagatti per Fedel e Bordo per Vinciguerra, con Longo che completa i suoi slot con Armini per Novella. A quasi il novantesimo ci prova ancora Maggio e subito dopo Musso viene fermato poco prima che la palla vada in rete, senza nemmeno richiesta di revisione. Così nemmeno i 5 minuti totali di recupero servono al Crotone per riuscire a trovare il guizzo giusto per vincere la gara che si chiude su un sostanziale giusto pari.

Il tabellino

MONOPOLI (3-5-1-1): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Battocchio, Fedel (dall’84’ Bagatti), Vinciguerra (dall’84’ Bordo), Oyewale; Scipioni; Longo (dal 46’ Fall). All.: Colombo.

CROTONE (4-3-3) Merelli; Novella (dall’86’ Armini), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri (dal 68’ Maggio); Zunno (dal 78’ Energe), Gomez (dal 78’ Musso), Piovanello (dal 68’ Meli). All.: Longo.

Ha diretto la gara il Sig. Leonardo Leorsini; ammoniti: Vinciguerra (MON) al 46’; Di Pasquale (KR) al 61’; Piovanello al 66’; Fedel (MON) al 68’; Armini (KR) al 90’; Gallo (KR) al 95’