La terza giornata del campionato di Serie C si è aperta ieri con le vittorie del Taranto contro il Palermo (3-1) e della Turris in casa del Foggia (0-2). Oggi pomeriggio in programma il resto della giornata ed in campo ci saranno anche le calabresi Catanzaro e Vibonese.

I giallorossi saranno impegnati al Ceravolo contro il Potenza. La squadra di Calabro è alla ricerca della seconda vittoria stagionale che porterebbe le Aquile ad agganciare in classifica il Taranto, al momento al primo posto con 7 punti. Gli ospiti lucani arrivano in Calabria con un solo punto in classifica, frutto di un pari e una sconfitta nelle due giornate precedenti.

Impegno tra le mura amiche anche per la Vibonese, che ospita al Razza la Juve Stabia. La formazione di D'Agostino ha come obiettivo di giornata quello di portare a casa il primo successo stagionale. I rossoblù sono infatti reduci da una sconfitta e da un pari nei primi due turni.

I convocati del Catanzaro

Mister Calabro ha convocato 23 giocatori per la sfida contro il Potenza.

Portieri: 1. Nocchi, 22. Rizzuto, 33. Branduani

Difensori: 4. De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 15. Monterisi, 44. Gatti

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 17. Porcino, 18. Cinelli, 19. Ortisi, 21. Risolo, 23. Vandeputte, 37. Bearzotti, 77. Rolando

Attaccanti: 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 99. Cianci

I convocati della Vibonese

Sono ventidue i calciatori convocati da mister Gaetano D’Agostino per la gara valevole per la terza giornata di campionato contro la Juve Stabia.

Portieri: 1 Riccardo Mengoni, 22 Leonardo Marson.

Difensori: 2 Amir Mahrous, 3 Nicola Alvaro, 4 Mattia Polidori, 16 Pietro Ciotti, 20 Giovanni Mauceri, 21 Jherson Vergara, 23 Emanuele Cigagna, 24 Gheorghe Fomov.

Centrocampisti: 6 Luca Gelonese, 8 Gianmarco Basso, 14 Giorgio Tumbarello, 15 Filippo Bellini, 25 Luca Cattaneo, 28 Francesco Golfo.

Attaccanti: 7 Paolo Grillo, 9 Domenico La Ragione, 10 Marco Spina, 11 Mamadou Ngom, 17 Yuri Senesi, 19 Mattia Persano.