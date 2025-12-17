Nel torneo di Serie C dove ogni punto vale oro, le rimonte rappresentano molto più di una semplice statistica, ma rappresentano un segnale tangibile della forza mentale e della capacità di non arrendersi mai. Analizzando il girone C dopo 18 giornate, i dati di Transfermarkt.it mostrano chiaramente quali squadre hanno saputo ribaltare la situazione durante le partite e portare a casa punti preziosi partendo da uno svantaggio.

Al vertice della classifica dei “punti in rimonta” troviamo la Salernitana, con 12 punti conquistati, frutto di 6 vittorie e 3 pareggi in partite in cui erano inizialmente sotto. Una dimostrazione evidente di carattere che riflette la solidità complessiva della squadra. Subito dietro si piazzano l’Atalanta U23 con 13 punti raccolti in 3 vittorie e 2 pareggi, e la Casertana FC con 10 punti.

In questa speciale classifica, anche il Cosenza si distingue con 7 punti guadagnati in rimonta, confermando di avere una certa capacità di reazione nelle situazioni difficili.

All’estremo opposto troviamo il Crotone, che chiude la classifica con zero punti conquistati partendo da una situazione di svantaggio. Nessuna rimonta riuscita finora per i pitagorici, che evidenziano le difficoltà nel reagire sotto pressione e la necessità di ritrovare concentrazione per evitare di compromettere ulteriormente la stagione. Per la squadra di Longo, il monito è chiaro. Per risalire stare nei piani alti della classifica, sarà fondamentale imparare a reagire anche quando le cose non vanno come previsto.

La classifica

Salernitana – 12 punti

Atalanta U23 – 13 punti

Casertana – 10 punti

Cosenza – 7 punti

Monopoli – 10 punti

Audace Cerignola – 9 punti

Trapani – 6 punti

Siracusa – 14 punti

Team Altamura – 11 punti

Sorrento 1945 – 10 punti

Benevento – 5 punti

Cavese 1919 – 3 punti

Giugliano – 3 punti

Potenza – 2 punti

Casarano – 2 punti

Foggia – 2 punti

Latina – 2 punti

AZ Picerno – 2 punti

Catania – 1 punto

Crotone – 0 punti