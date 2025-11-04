Il campionato di Serie C Sky Wifi 2025-2026 si avvicina al giro di boa: nel fine settimana si disputerà la 13ª giornata del girone di andata, mentre la Lega Pro ha già reso nota la programmazione ufficiale dalla 17ª giornata d’andata alla 1ª di ritorno, con date e orari che coprono il periodo compreso tra il 5 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026. Il comunicato n. 31/DIV, diffuso oggi, offre così un quadro preciso delle sfide che chiuderanno il 2025 e inaugureranno il nuovo anno.

Il Crotone aprirà il suo ciclo di fine anno con un match di prestigio: Catania-Crotone, in programma venerdì 5 dicembre alle 20.30, aprirà la 17ª giornata. Nella successiva, i pitagorici ospiteranno il Casarano nel posticipo del lunedì 15 dicembre (ore 20.30), per poi affrontare il Latina in trasferta domenica 21 dicembre alle 14.30. L’inizio del 2026 riserverà subito una gara di cartello: Benevento-Crotone, lunedì 5 gennaio in diretta su Rai Sport, sempre alle 20.30.

Il Cosenza invece chiuderà il 2025 con tre partite significative. I rossoblù giocheranno la 17ª giornata in casa contro l’AZ Picerno, domenica 7 dicembre alle 17.30. Una settimana più tardi saranno impegnati in trasferta contro il Trapani (sabato 13 dicembre ore 14.30), mentre il 2025 si chiuderà con la sfida interna contro la Cavese, fissata per venerdì 19 dicembre alle 20.30. Anche per i lupi il nuovo anno si aprirà al «San Vito-Marulla»: Cosenza-Monopoli è in programma lunedì 5 gennaio alle 20.30, in contemporanea con la gara del Crotone.

In sintesi, il calendario delle due calabresi nel girone C sarà così articolato:

17ª giornata: Catania-Crotone (venerdì 5 dicembre ore 20.30); Cosenza-AZ Picerno (domenica 7 dicembre ore 17.30).

18ª giornata: Trapani-Cosenza (sabato 13 dicembre ore 14.30); Crotone-Casarano (lunedì 15 dicembre ore 20.30).

19ª giornata: Cosenza-Cavese (venerdì 19 dicembre ore 20.30); Latina-Crotone (domenica 21 dicembre ore 14.30).

1ª giornata di ritorno: Benevento-Crotone (lunedì 5 gennaio ore 20.30, diretta Rai Sport); Cosenza-Monopoli (lunedì 5 gennaio ore 20.30).