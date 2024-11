Nonostante la relativa vicinanza, Vibonese e Rende, nell’ultimo ventennio, si sono affrontate soltanto sette volte (in gare di andata e ritorno). Quello di domenica sarà l’ottavo scontro diretto. Troppi alti e bassi per le due società in questo periodo, ma incontri sempre ricchi di significato e di curiosità. Intanto per 15 anni la Vibonese non è riuscita a battere il Rende. Dopo il successo del 1998 firmato da Nunzio Cambareri (bomber sempre nei cuori dei tifosi rossoblù) in trasferta, si è dovuto attendere il 2013 per superare di nuovo i biancorossi. Sempre torneo di Serie D: 2-0 ancora fuori casa, con reti di Julian Pollina, attaccante meteora che le ultime notizie davano in forza al Verlaine, quarta divisione belga, e di Salvatore Cocuzza, in organico nell’anno della retrocessione amara in Eccellenza, oggi al Paternò in Sicilia.

Durante le sfide con i biancorossi, non sono mancati i gol di calciatori rendesi, poi transitati a Vibo: è il caso del difensore Moschella, del fantasista Riolo e del centrocampista Benincasa. Nei professionisti, invece, abbiamo due confronti, per un totale di 4 sfide fra andata e ritorno. Il primo match risale al 2006/07, torneo di Serie C2. Alla Vibonese non basta il rigore di Giovanni Campo per uscire indenne dallo stadio biancorosso: finisce 2-1 per i locali con gol di Riolo e Catalano.





Al ritorno, a Vibo, il match termina 1-1: Alessandrì per i rossoblù risponde a Benincasa. Nella nuova Serie C, ecco le sfide dell’anno scorso: Vivacqua premia i rendesi all’andata e Silvestri illumina i rossoblù al ritorno. In qualsiasi racconto dell’ultimo ventennio, relativo alla Vibonese, non può mancare Giovanni Cordiano. Fu lui, nel 1998, a segnare il gol della vittoria rossoblù nel torneo di Serie D. Da ricordare, infine, nel 2003, la partita disputatasi a Ricadi, con il Luigi Razza impegnato da lavori di ristrutturazione. Vinse il Rende 1-0 con rigore di Visciglia.