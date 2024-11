Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Orlandi. Dopo il Rieti è il Leonzio a far piangere i calabresi

C o n i l m i n i m o s f o r z o l a S i c u l a L e o n z i o o t t i e n e i l m a s s i m o r i s u l t a t o c o n t r o l a V i b o n e s e . P e r g l i u o m i n i d i O r l a n d i a r r i v a c o s ì l a s e c o n d a s c o n f i t t a d i f i l a i n c a m p i o n a t o c o l p i t a n e l p r i m o t e m p o d a M a r a n o e a f f o n d a t a n e l l a r i p r e s a d a M i r a c o l i . N o n b e l l i s s i m a l a s f i d a d i L e n t i n i . P o c h e l e a z i o n i d a g o l . B r a v a l a f o r m a z i o n e d i c a s a a c a p i t a l i z z a r e a l m e g l i o q u e l l e c o s t r u i t e . P r i m a d e l v a n t a g g i o d e l L e o n z i o b u o n a o c c a s i o n e p e r i r o s s o b l u d i O r l a n d i c o n A l l e g r e t t i . L a V i b o n e s e è p r a t i c a m e n t e t u t t a q u i , s e n o n p e r u n t i r o d i S c a c c a b a r o z z i d i p o c o a l t o n e l l a r i p r e s a . Q u a n d o a r r i v a i l r a d d o p p i o s u r i g o r e d e l l a S i c u l a e p e r i r o s s o b l u è g a m e o v e r .