Il big match in Serie C maschile ha registrato la vittoria del Taurianova sul terreno della New Tech Rende. Il primo passo falso nel torneo pallavolistico è da prendere con le molle, la squadra gialloblù potrà fare tesoro e ripartire con maggiore determinazione

Probabilmente è stata la gara più seguita per gli interessi di classifica, con un esito che ha lasciato diverse interpretazioni. Il 2-3 tra Milani Rende e Taurianova è stato, in alcuni casi, anche uno spot per la volley calabrese, confermando la linea di pensiero che vede la Serie C maschile come un torneo duro e qualitativamente più alto rispetto alle passate stagioni.

Merito quindi alle due squadre per lo spettacolo in campo, la partita giocata al Pala Quattromiglia è stata piena di colpi di scena, quasi al cardiopalma tra due squadre che hanno dimostrato di poter combattere per restare nelle posizioni di vertice della classifica. Da apprezzare la buona volontà, nonché tante difese e recuperi spettacolari, così come i gran colpi in attacco, che hanno soddisfatto una buona cornice di pubblico pronta a sostenere le due squadre.

La partita è stata così un anticipo di buon livello, il Taurianova è arrivato a Rende senza alcun timore, forte anche delle prime tre gare vinte in campionato. Da neopromossa, la compagine reggina si è imposta con decisione, guardando anche alla sicurezza mostrata nel primo set, sapendo sfruttare qualche errore di troppo dell’attacco rendese.

La squadra di Aloe si è poi ripresa mostrando il meglio soprattutto nella parte centrale del match, conquistando il secondo e il terzo parziale, per dare sostanza a un altro inizio di campionato comunque eccellente.

Del resto, la sfida tra due squadre che erano a punteggio pieno doveva essere ricca e incerta in ogni frangente. I reggini, in un quarto tempo molto tirato, hanno saputo far leva sulla minore percentuale di errori, riportando il match in pari e chiudendolo poi al tie break.

In una Serie C ricca di esperienza, qualità ma anche di talenti interessanti, il Rende può vedere il bicchiere mezzo pieno: la squadra lavorerà già in settimana sugli errori (e anche sulla tenuta mentale, che a volte cala in alcuni frangenti), dopo quattro giornate il bottino di 10 punti sin qui maturato resta comunque importante.