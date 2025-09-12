Un match vibrante e ricco di emozioni quello andato in scena allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, dove i padroni di casa e il Crotone hanno chiuso sul 3-3 la sfida valida per la quarta giornata del girone C di Serie C. Una partita intensa, giocata a viso aperto, con gol e occasioni da entrambe le parti fino al triplice fischio.

Il Crotone parte meglio e trova il vantaggio al 20’ grazie a Gomez, bravo a sfruttare un’incertezza della retroguardia lucana. La squadra di Longo prende fiducia e al 30’ raddoppia con Zunno, pronto a insaccare sul secondo palo. Quando la partita sembra indirizzata, il Potenza reagisce e accorcia le distanze al 41’ con D’Auria.

Nella ripresa gli ospiti provano subito ad allungare: al 47’ ancora Gomez, con un tiro deviato, firma la sua doppietta e il momentaneo 3-1. Il Potenza però non si arrende, inserisce forze fresche e al 53’ trova il 3-2 con la seconda rete personale di D’Auria. Il match diventa incandescente: Murano colpisce una traversa al 65’, preludio al definitivo pareggio che arriva al 72’, quando Novella lascia partire un sinistro che non lascia scampo al portiere rossoblù.

Negli ultimi minuti le emozioni non mancano: clamoroso l’errore di Zunno al 76’, che a porta vuota calcia alto, mentre il Potenza cerca addirittura il colpaccio con i nuovi ingressi. La girandola di cambi non cambia però il risultato e dopo sette minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.