Sabato alle 14.30 torna in campo la Serie C per la 25esima giornata del girone C e per le calabresi è tempo di verifiche importanti. Il Crotone ospiterà allo stadio “Ezio Scida” l’Atalanta Under 23, mentre il Cosenza sarà impegnato in trasferta sul campo del Giugliano, ultimo della graduatoria.

I pitagorici arrivano alla sfida da sesti in classifica, appaiati al Monopoli con 37 punti, e con il morale alto dopo tre vittorie consecutive. La squadra di Emilio Longo è chiamata a dare continuità contro una formazione giovane, ma dinamica come l’Atalanta Under 23, in una gara che si preannuncia equilibrata. All’allenamento di ieri ha partecipato anche il nuovo arrivo Musso, che ha raggiunto la città pitagorica nel primo pomeriggio svolgendo una prima sgambata. L’attaccante – che ha scelto il numero 10 - da oggi pomeriggio si allenerà regolarmente con il gruppo. Per il Crotone, la sfida con i giovani nerazzurri rappresenta un banco di prova significativo per misurare la maturità di un gruppo che nelle ultime giornate sembra aver ritrovato equilibrio e solidità. L’obiettivo è restare agganciati alla zona playoff, in una classifica corta che non consente però distrazioni.

Trasferta insidiosa – nonostante la classifica dei campani – invece per il Cosenza, quarto a quota 40 punti, in un campionato guidato dal Benevento con 54, davanti a Catania (51) e Salernitana (46). A Giugliano può iniziare un nuovo percorso per la squadra di mister Buscè, chiamata a mantenere l’alta quota dopo aver interrotto il momento di flessione con il successo per 3-1 sulla Casertana.

Attenzione anche alle condizioni di Aldo Florenzi, che in questi giorni sta portando avanti un lavoro personalizzato per accelerare il rientro dopo lo stop di gennaio. Lo staff medico monitora con cautela l’evoluzione del recupero, ma l’obiettivo resta quello di riportarlo almeno tra i convocati.

Per i lupi la sfida del “De Cristofaro” rappresenta un crocevia mentale prima ancora che tecnico. Le prime due posizioni sono lontane, ma il margine sulla concorrenza per un miglior posizionamento nella griglia play off va comunque difeso.