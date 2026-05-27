Il club pitagorico pianifica il futuro tra il rebus allenatore, i big da blindare e i primi movimenti per la prossima stagione. Il 16 giugno è già una data chiave

Archiviata la stagione 2025-2026, il Crotone ha già iniziato a guardare oltre, con l’obiettivo di impostare al meglio il prossimo campionato di Serie C. Per il club pitagorico si apre adesso la fase più delicata della programmazione estiva, quella in cui dovranno essere definite strategie, risorse e assetti tecnici per affrontare una stagione che si preannuncia ancora una volta complessa e altamente competitiva.

Il primo nodo da sciogliere riguarda le disponibilità economiche che la società guidata dal presidente Gianni Vrenna deciderà di destinare al nuovo progetto sportivo. Un passaggio ritenuto fondamentale perché da qui dipenderanno tutte le successive valutazioni: dalla composizione dell’organico alle scelte sul mercato, fino alla pianificazione degli obiettivi stagionali.

I prossimi giorni potrebbero risultare determinanti in questo senso, anche se il club attende prima la conclusione dei playoff di Serie C per avere un quadro completo delle squadre che comporranno il prossimo torneo. Un elemento che potrebbe incidere sulle valutazioni interne, soprattutto in termini di ambizioni e investimenti. Tra i dossier aperti c’è anche quello legato alla guida tecnica. Dopo due stagioni sulla panchina pitagorica, il futuro di Emilio Longo non sarebbe stato ancora definito in via ufficiale. La società è chiamata a scegliere se dare continuità al percorso intrapreso oppure aprire una nuova fase tecnica in vista del prossimo campionato. Parallelamente si lavora sulle valutazioni relative alla rosa. Una parte consistente dell’organico resta sotto contratto e rappresenta una base importante da cui ripartire. Particolare attenzione ruota attorno a Guido Gomez, tra gli elementi più positivi dell’ultima stagione e nome che potrebbe attirare interesse anche da categorie superiori. Il club continua inoltre a monitorare con attenzione la crescita dei giovani già presenti in organico, considerati parte integrante del progetto futuro. Diversa invece la situazione dei calciatori arrivati in prestito, molti dei quali, salvo eventuali nuove intese, sono destinati a fare rientro nelle rispettive società di appartenenza. A scandire i tempi della programmazione c’è anche la scadenza federale del 16 giugno, termine entro cui il Crotone dovrà completare l’iter burocratico necessario per l’iscrizione al prossimo campionato e ottenere la Licenza Nazionale.