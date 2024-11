La neo promossa è la squadra che sorprende di più. I ragazzi di mister Galati sbancano il campo del Tiger. Il Montalto batte il Leonfortese, l’Hinterreggio il Neapolis. Pareggiano Rende e Gioiese

REGGIO CALABRIA - Positivo il bottino raccolto dalla cinque formazioni calabresi inserite nel girone I di Serie D nella prima giornata di campionato. Non poteva sperare in un miglior esordio la neo promossa Roccella che sul campo del Tiger Brolo raccoglie il massimo grazie alla doppietta di Coluccio. Bene anche l’Hinterreggio di mister Ferraro. I biancoazzurri asfaltano il Neapolis sul neutro di Villa S. Giovanni. 2-0 il risultato finale. Segnano gli ultimi arrivati Gallon e Crisali. Nel segno del “nuovo” anche il Montalto. Per i silani ci pensa Khoris, con una doppietta a stendere la Leonfortese. Non basta Zampaglione, invece, alla Nuova Gioiese per battere in casa il Due Torri. Finisce 1-1. Pareggio ad occhiali invece tra Rende e Battipagliese.

Questo il quadro completo dei risultati della prima giornata:

Agropoli-Akragas 1-2 (5' st Tarallo, 9' st Catania, 38' st Savanarola)

Comprensorio Montalto-Leonfortese 2-0 (40' pt Khoris su rigore, 47' st Khoris su rigore)

Hinterreggio-Neapolis 2-0 (9' st Gallon, 50' st Crisalli)

Nerostellati Frattese-Noto 1-0 (25' st Longo)

Nuova Gioiese-Due Torri 1-1 (10' st Puntoriere, 15' st Zampaglione)

Orlandina-Torrecuso 0-0 Rende-Battipagliese 0-0

Tiger Brolo-Roccella 1-2 (23' pt Coluccio, 34' pt Coluccio, 45' pt Di Senso)

Progreditur Marcianise-Sorrento 1-0 (27' pt Iadaresta)

(ab)