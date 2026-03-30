Sornione e in silenzio, il Sambiase sta facendo il suo percorso in questo finale di campionato di Serie D (girone I) e non esclude clamorose sorprese dell'ultimo minuto. I giallorossi, in occasione della ventinovesima giornata, espugnano il campo dell'Acireale per 1-2 e, a cinque giornate dalla fine, possono addirittura sperare di centrare un posto nei playoff. Di Haberkon e Kouame, entrambe nella prima frazione, le due reti sambiasine.

Parla Lio

Nella conferenza stampa post partita si è espresso il tecnico Tony Lio: «La distanza dalle prime cinque posizioni rimane invariata, di conseguenza anche le nostre speranze di rimonta. Sul campo dell'Acireale abbiamo fatto il nostro, considerando che affrontavamo un avversario difficile e in fiducia viste le sue ultime prestazioni. Diciamo che è stata una partita dura e sofferta ma per questo bella. Non siamo entrati benissimo in campo ma, dopo circa venti minuti, abbiamo iniziato a giocare e, di fatti, sono arrivati i due gol che ci hanno portato all'intervallo sul doppio vantaggio. Peccato per il gol subito, perché gli abbiamo dato fiducia e hanno cercato di spingere, ma noi siamo rimasti compatti e abbiamo tenuto alla grande il campo. peccato anche per le ripartenze che abbiamo avuto e non abbiamo sfruttato, perché avremmo potuto siglare anche la terza rete. Abbiamo saputo soffrire e per questo queste sono le vittorie più belle».