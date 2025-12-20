VIDEO | Nel girone I gli amaranto vogliono la manita e scavalcare in classifica i giallorossi allenati da Tony Lio. La Vibonese va ad Acireale per scrollarsi di dosso un po’ di brutti pensieri, mentre la Vigor gioca lontana da casa contro l’Igea Virtus seconda in classifica
Si entra nel vivo della stagione nel girone I di Serie D, con il campionato ormai al giro di boa. La 17esima giornata propone sfide delicate per le calabresi, a cominciare dallo scontro tra Sambiase e Reggina allo stadio “Guido D’Ippolito”: le due squadre, rispettivamente settima e ottava in classifica, sono separate da un solo punto.
Dopo un inizio complicato, la Reggina arriva a questa partita forte di un poker di vittorie che le ha permesso di avvicinarsi sensibilmente alla zona play-off. Il Sambiase, invece, nelle ultime settimane ha accusato un calo nei risultati, conquistando appena due punti nelle ultime tre gare.
Weekend importante anche per la Vibonese, chiamata a riscattare un periodo poco brillante: ad Acireale, campo storicamente ostico, i rossoblù cercano punti preziosi per tornare a respirare.
Impegno sulla carta proibitivo per la Vigor Lamezia, reduce dalla bella vittoria nello scontro diretto contro la Sancataldese. I biancoverdi affronteranno in trasferta l’Igea Virtus, seconda forza del campionato, sperando comunque di trascorrere un Natale sereno sul fronte risultati.
Il programma della 17esima giornata
Athletic Club Palermo-Ragusa
Acireale-Vibonese
Enna-Castrum Favara
Milazzo-Messina
Paternò-Nissa
Sancataldese-Savoia
Gela-Gelbison
Igea Virtus-Vigor Lamezia
Sambiase-Reggina
La classifica
Savoia 31
Igea Virtus 30
Nissa 28
Milazzo 27
Athletic Club Palermo 26
Gela 25
Sambiase 25
Reggina 24
Vibonese 21
Gelbison 20
Vigor Lamezia 17
Castrum Favara 17
Sancataldese 16
Acireale 16
Ragusa 16
Enna 15
Messina (-14) 13
Paternò 10