VIDEO | Nel girone I gli amaranto vogliono la manita e scavalcare in classifica i giallorossi allenati da Tony Lio. La Vibonese va ad Acireale per scrollarsi di dosso un po’ di brutti pensieri, mentre la Vigor gioca lontana da casa contro l’Igea Virtus seconda in classifica

Si entra nel vivo della stagione nel girone I di Serie D, con il campionato ormai al giro di boa. La 17esima giornata propone sfide delicate per le calabresi, a cominciare dallo scontro tra Sambiase e Reggina allo stadio “Guido D’Ippolito”: le due squadre, rispettivamente settima e ottava in classifica, sono separate da un solo punto.

Dopo un inizio complicato, la Reggina arriva a questa partita forte di un poker di vittorie che le ha permesso di avvicinarsi sensibilmente alla zona play-off. Il Sambiase, invece, nelle ultime settimane ha accusato un calo nei risultati, conquistando appena due punti nelle ultime tre gare.

Weekend importante anche per la Vibonese, chiamata a riscattare un periodo poco brillante: ad Acireale, campo storicamente ostico, i rossoblù cercano punti preziosi per tornare a respirare.

Impegno sulla carta proibitivo per la Vigor Lamezia, reduce dalla bella vittoria nello scontro diretto contro la Sancataldese. I biancoverdi affronteranno in trasferta l’Igea Virtus, seconda forza del campionato, sperando comunque di trascorrere un Natale sereno sul fronte risultati.

Il calcio, con la Serie D e la marcia di avvicinamento alle 17esima giornata. Scopriamo le partite in programma per le squadre calabresi

Il programma della 17esima giornata

Athletic Club Palermo-Ragusa

Acireale-Vibonese

Enna-Castrum Favara

Milazzo-Messina

Paternò-Nissa

Sancataldese-Savoia

Gela-Gelbison

Igea Virtus-Vigor Lamezia

Sambiase-Reggina

La classifica

Savoia 31

Igea Virtus 30

Nissa 28

Milazzo 27

Athletic Club Palermo 26

Gela 25

Sambiase 25

Reggina 24

Vibonese 21

Gelbison 20

Vigor Lamezia 17

Castrum Favara 17

Sancataldese 16

Acireale 16

Ragusa 16

Enna 15

Messina (-14) 13

Paternò 10

