I viola ospitano i silani senza il dimissionario Dal Torrione. In panchina c'è Gangemi

COSENZA - Giornata numero 11 in Serie D. La prima, da due anni a questa parte, senza Mario Dal Torrione sulla panchina della Gioiese. Ha dato l’addio in settimana e in attesa del nuovo tecnico, nel derby contro il Rende, i viola saranno diretti da Salvatore Gangemi. E’ la seconda straregionale di fila per i biancorossi silani. Domenica scorsa, il pari alla camomilla contro l’Hinterreggio che cerca gloria sul campo dell’Agropoli. La formazione di Ferraro va a caccia del successo che manca ormai da tre turni. Punta ad allungare la striscia di risultati utili di fila, il Roccella. La matricola sarà ospite nella tana del Sorrento. Sempre più complicata la situazione del Montalto colpito da una vera e propria emorragia da sconfitte. Dalla gestione Nappi a quella di Altomare non è cambiato nulla. Contro il Tiger Brolo serve solo la vittoria per staccare l’ultima posizione in classifica.